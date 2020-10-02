Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 02/10/2020

2 Ekim 2020 aracı kurumların raporlarına göre Borsa İstanbul'da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri belli oldu.
Koza Altın (KOZAL, Sınırlı Pozitif): Şirket'in dün KAP'a yaptığı açıklama aşağıdadır.
Bilindiği üzere Doğu Anadolu bölgesi Ağrı ili içerisinde Koza Altın İşletmelerine ait olarak Mollakara projesinde altın ve gümüş için fizibilite çalışmaları devam etmektedir. Proje yatırım maliyetinin yaklaşık 150mn USD civarında olması düşünülmektedir. Bu doğrultuda projede madencilik faaliyetlerin de 500'e yakın personel istihdam edilmesi planlanmaktadır. İlgili Projede rezervleri arttırmak amacıyla ek olarak 10.000m sondaj yapılması planlanmaktadır. Projede kurulması planlanan tesisin ömrünün daha fazla uzatılması için projenin çevresindeki yaklaşık olarak 40 adet Koza Altın İşletmelerine ait ruhsatlarda da arama faaliyetleri devam etmektedir. Yapılan fizibilite çalışmalarına göre Proje kapsamında yaklaşık 9-10 ton altın üretilmesi öngörülmektedir. Ek olarak yine aynı bölge içerisinde uluslararası şirketlerle birlikte yürütülen metalurjik test çalışmaları devam etmektedir. Bu metalurji çalışmalardan beklenen sonucun alınması durumunda, gelecekte ilgili projeye ilişkin olarak altın üretim miktarının 9-10 tondan 23-25 tona çıkması ihtimal dahilindedir.
Hisse dün günü %2,6 oranında artışla kapamıştır.
Ziraat Yatırım
Borsa İstanbul: Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında TUCLK.E paylarında 02/10/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 16/10/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.
Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler; pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından ve brüt takas uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir.
SPK'nın 30/06/2020 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-30 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
Ayrıca, Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ISGSY.E) ve A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri A.Ş. (AVOD.E) paylarında 02/10/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağına" ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır. Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 30/10/2020'dir.
Turizm: İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Türkiye ve Polonya'nın, İngiltere'nin karantina listesine eklendiğini açıkladı. Twitter hesabı üzerinden açıklamada bulunan Shapps, İngiltere'ye bu ülkelerden gelecek olanların kendilerini 14 gün evlerinde izole etmelerinin gerektiğini aksi durumda 10 bin sterline kadar para cezası ile karşılaşabileceklerini kaydeden Shapps, yolcuların ülkeye giriş yapmadan güvenlik formlarını doldurup görevlilere teslim etmeleri uyarısında da bulundu. Öte yandan Shapps, Karayipler'in Sint Eustatius, Saba ve Bonaire adalarından gelecek yolcuların da 14 gün boyunca karantinaya girmesi gerektiğini belirtti.
Lokman Hekim (LKMNH): 01.10.2020 tarihinde şirket payları ile ilgili olarak 9,96 - 10 TL fiyat aralığından 20.000 adet alış işlemi şirket bağlı ortaklığınca gerçekleştirilmiştir. Bağlı ortaklığın şirket sermayesinde sahip olduğu payı 01.10.2020 tarihi itibariyle %0,92 sınırına ulaşmıştır.
Ziraat Yatırım
Taze Kuru Gıda (TKURU): Şirketin 30 Eylül 2020 tarihli Özel Durum açıklamasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulunun 30.09.2020 tarihli sermaye artırımı başvurusunun reddi kararının değerlendirilmesi neticesinde, şirket Yönetim Kurulunun 01.10.2020 tarihli kararı ile, bu aşamada yeni bir sermaye artırımı kararı alınmamasına karar verildiği duyurulmuştur.
Ziraat Yatırım