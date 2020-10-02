Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 02/10/2020

Koza Altın (KOZAL, Sınırlı Pozitif): Şirket'in dün KAP'a yaptığı açıklama aşağıdadır.



Bilindiği üzere Doğu Anadolu bölgesi Ağrı ili içerisinde Koza Altın İşletmelerine ait olarak Mollakara projesinde altın ve gümüş için fizibilite çalışmaları devam etmektedir. Proje yatırım maliyetinin yaklaşık 150mn USD civarında olması düşünülmektedir. Bu doğrultuda projede madencilik faaliyetlerin de 500'e yakın personel istihdam edilmesi planlanmaktadır. İlgili Projede rezervleri arttırmak amacıyla ek olarak 10.000m sondaj yapılması planlanmaktadır. Projede kurulması planlanan tesisin ömrünün daha fazla uzatılması için projenin çevresindeki yaklaşık olarak 40 adet Koza Altın İşletmelerine ait ruhsatlarda da arama faaliyetleri devam etmektedir. Yapılan fizibilite çalışmalarına göre Proje kapsamında yaklaşık 9-10 ton altın üretilmesi öngörülmektedir. Ek olarak yine aynı bölge içerisinde uluslararası şirketlerle birlikte yürütülen metalurjik test çalışmaları devam etmektedir. Bu metalurji çalışmalardan beklenen sonucun alınması durumunda, gelecekte ilgili projeye ilişkin olarak altın üretim miktarının 9-10 tondan 23-25 tona çıkması ihtimal dahilindedir.



Hisse dün günü %2,6 oranında artışla kapamıştır.

Ziraat Yatırım