Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 05/10/2020

Demir Çelik: Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD), ağustos ayı ve ocak-ağustos dönemine ilişkin üretim, tüketim ve dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre, ham çelik üretimi ağustosta 2019'un aynı ayına kıyasla %22,9 artarak 3,2mn tona, ocak-ağustos döneminde de geçen yılın aynı dönemine göre %0,6 yükselerek 22,7mn tona çıktı. Nihai mamul çelik tüketimi ise ağustosta yıllık bazda %27,5 arttı ve 2,9mn tona yükseldi. Tüketim, ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %13 artarak 19mn ton oldu.