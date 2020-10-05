Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 05/10/2020

5 Ekim 2020 aracı kurumların raporlarına göre Borsa İstanbul'da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri belli oldu.
Emlak Konut GYO (EKGYO, Nötr): Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında eğitim, kültür, sanat faaliyetlerine destek vermek amacıyla, şirket tarafından 20mn TL bağış yapılmıştır.
Ziraat Yatırım
Şişecam (SISE, Nötr): 30.09.2020 tarihinde Trakya Cam Sanayii A.Ş. tarafından yapılmış olan bildirim ile detaylarını aktarılan Türkiye'deki 8. Düzcam Hat Yatırımı olan Polatlı Fabrikasındaki yeni fırını 2 Ekim'de ateşlenmiştir.
Ziraat Yatırım
Türk Hava Yolları (THYAO, Nötr): Basında yer aldığı şekilde şirkete sermaye desteği verilmesi ya da finansman sağlanması amacıyla görüşmeler yapıldığı konusunda şirket yönetimine herhangi bir bilgi intikal etmemiştir.
Ziraat Yatırım
Akaryakıt: Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) twitter sayfasından şu açıklama yapıldı: 03/10/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 15 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir.
Demir Çelik: Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD), ağustos ayı ve ocak-ağustos dönemine ilişkin üretim, tüketim ve dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre, ham çelik üretimi ağustosta 2019'un aynı ayına kıyasla %22,9 artarak 3,2mn tona, ocak-ağustos döneminde de geçen yılın aynı dönemine göre %0,6 yükselerek 22,7mn tona çıktı. Nihai mamul çelik tüketimi ise ağustosta yıllık bazda %27,5 arttı ve 2,9mn tona yükseldi. Tüketim, ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %13 artarak 19mn ton oldu.
Gersan Elektrik (GEREL): Şirketin 24.04.2019 tarihli özel durum açıklamasına istinaden yapılan açıklamaya göre Şirket ile Panasonic Life Solutions Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında Slim Led Panel Işık Üretimi projesi için yapılan 24.04.2019 tarihli "Standart Satın Alma Çerçeve Sözleşmesi"'nin feshi olması nedeniyle oluşan zararlarının tazmini için hukuki sürecin başlanmasına karar verilmiştir.
Ziraat Yatırım
Kiler GYO (KLGYO): 124mn TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle, 496mn TL (% 400 oranında) artırılarak 620mn TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak hazırlanmış olan izahnamenin onaylanması talebiyle SPK'ya başvuruda bulunulmuştur.
Ziraat Yatırım
Naturel Yenilenebilir Enerji (NATEN): Şirketin %100 bağlı ortaklığı Esenboğa Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin (ESEN) halka arzı 2 Ekim itibarıyla tamamlanmıştır. Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.'nin ödenmiş sermayesi 40mn TL'den 64mn TL'ye çıkartılarak artırılan 24mnTL nominal değerli payları, pay başı 8,5 TL'den halka arz edilmiştir. Toplam halka arz geliri 204mn TL olarak gerçekleşmiş, tahmini halka arz giderleri (-2.17mn TL) düşüldükten sonra net halka arz gelirinin 201,8mn TL olması beklenmektedir. Halka arzda mevcut ortakların sermaye artışına katılımı kısıtlanarak, halka arz gelirinin tamamının Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. bünyesinde kalması sağlanmıştır.
Ziraat Yatırım
RTA Laboratuvarları (RTALB): 02/10/2020 tarihinde Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından SARS- Cov-2 (2019-nCov) RT-q PCR Tespit Kitinin temini hususunda akdedilen Sağlık Market Tıbbi Malzeme Çerçeve Anlaşması Kapsamında, 2 Ekim'de yeniden 500.000 adet ürün siparişi verilmiştir.
Ziraat Yatırım