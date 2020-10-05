Borsa İstanbul'da yabancılardan dönüş için sinyali! Uzman isim açıkladı: O hisseler lehine hareketlenme olabilir

"BANKALAR LEHİNE BİR HAREKETLENME OLABİLİR"

Yabancıların genellikle BIST 30 hisselerinde alım yaptığını ifade eden Karabulut, "Özellikle burada bankalar lehine bir hareketlenme alınan kararlarla ilerleyen zamanlarda görebiliriz. Muhtemelen bu Perşembe ki verilerde yabancıların aldıkları pozisyonlar oldukça pozitif olabilir. Aktif rasyo ya da daha fazla ikna edilmesiyle birlikte yabancı yatırımcıların pozisyonları daha da artabilir" dedi.