Borsa İstanbul'da yabancılardan dönüş için sinyali! Uzman isim açıkladı: O hisseler lehine hareketlenme olabilir

A Para'da yayına katılan Yeliz Karabulut, yurt içi piyasalarında yabancıların hisse ve tahvile talep artışını değerlendirdi.
Karabulut, geçtiğimiz hafta açıklanan verilere göre yabancılardan bir pozisyon alma olduğunu ifade ederek, "Beklentim özellikle bu Perşembe günü yabancı pozisyonlarında oldukça artış olabileceği yönünde. Tabi ki burada daha kalıcı olabilmeleri için yüklü miktarda gelmeleri gerekiyor" açıklamasını yaptı.
"BANKALAR LEHİNE BİR HAREKETLENME OLABİLİR"
Yabancıların genellikle BIST 30 hisselerinde alım yaptığını ifade eden Karabulut, "Özellikle burada bankalar lehine bir hareketlenme alınan kararlarla ilerleyen zamanlarda görebiliriz. Muhtemelen bu Perşembe ki verilerde yabancıların aldıkları pozisyonlar oldukça pozitif olabilir. Aktif rasyo ya da daha fazla ikna edilmesiyle birlikte yabancı yatırımcıların pozisyonları daha da artabilir" dedi.