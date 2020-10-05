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'da yabancılardan dönüş için sinyali! Uzman isim açıkladı: O hisseler lehine hareketlenme olabilir

Stratejist Yeliz Karabulut, A Para'da 'Piyasalarda yabancıların hisse ve tahvile talep artışı var mı' sorusuna yanıt verdi. Karabulut, geçtiğimiz haftaki verilere göre yabancı pozisyonlarında kısmi bir hareketlilik gördüğünü ifade ederek, "Aktif rasyo ya da daha fazla ikna edilmesiyle birlikte yabancı yatırımcıların pozisyonları daha da artabilir" dedi.

Giriş Tarihi: 5.10.2020 13:04 Son Güncelleme: 5.10.2020 13:23 ABONE OL
Borsa İstanbul'da yabancılardan dönüş için sinyali! Uzman isim açıkladı: O hisseler lehine hareketlenme olabilir

A Para'da yayına katılan Yeliz Karabulut, yurt içi piyasalarında yabancıların hisse ve tahvile talep artışını değerlendirdi.

Borsa İstanbul'da yabancılardan dönüş için sinyali! Uzman isim açıkladı: O hisseler lehine hareketlenme olabilir

Karabulut, geçtiğimiz hafta açıklanan verilere göre yabancılardan bir pozisyon alma olduğunu ifade ederek, "Beklentim özellikle bu Perşembe günü yabancı pozisyonlarında oldukça artış olabileceği yönünde. Tabi ki burada daha kalıcı olabilmeleri için yüklü miktarda gelmeleri gerekiyor" açıklamasını yaptı.

Borsa İstanbul'da yabancılardan dönüş için sinyali! Uzman isim açıkladı: O hisseler lehine hareketlenme olabilir

"BANKALAR LEHİNE BİR HAREKETLENME OLABİLİR"

Yabancıların genellikle BIST 30 hisselerinde alım yaptığını ifade eden Karabulut, "Özellikle burada bankalar lehine bir hareketlenme alınan kararlarla ilerleyen zamanlarda görebiliriz. Muhtemelen bu Perşembe ki verilerde yabancıların aldıkları pozisyonlar oldukça pozitif olabilir. Aktif rasyo ya da daha fazla ikna edilmesiyle birlikte yabancı yatırımcıların pozisyonları daha da artabilir" dedi.

Borsa İstanbul'da yabancılardan dönüş için sinyali! Uzman isim açıkladı: O hisseler lehine hareketlenme olabilir

İşte Karabulut'un A Para'daki o açıklamaları:

Yabancı yatırımcı dönüş için sinyali verdi mi?

Borsa İstanbul'da yabancılardan dönüş için sinyali! Uzman isim açıkladı: O hisseler lehine hareketlenme olabilir

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Borsa İstanbul'da yabancılardan dönüş için sinyali! Uzman isim açıkladı: O hisseler lehine hareketlenme olabilir
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