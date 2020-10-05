Küresel piyasalar PMI verilerine yurt içi ise enflasyon verisine odaklandı

Küresel piyasalar geçen haftaki karışık görünümün ardından yeni haftada yoğun haber ve veri gündemine odaklanırken, yurt içinde bugün açıklanacak enflasyon verileri takip edilecek.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması, açıklanan verilerin genel ekonomik görünüme ilişkin net bir sinyal vermemesi ve ABD'de teşvik paketine ilişkin gelişmeler, geçen hafta pay piyasalarının karışık bir seyir izlemesine neden oldu.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 35 milyonu aşarken, Avrupa tarafında tedbirlerin tekrar gündeme gelmesi piyasalar üzerinde tedirginliğe neden olmaya devam ediyor. Trump'ın bugün hastaneden taburcu edilebileceğine yönelik haberler ise, risk iştahının artmasını ve Asya piyasaları ile yeni haftaya pozitif bir başlangıç yapılmasını sağladı.

ABD'de, geçen haftanın son işlem gününde açıklanan verilere göre tarım dışı istihdam, eylülde 661 bin kişilik artsa da beklentilerin altında kalırken, işsizlik oranı ise aynı dönemde beklenenden fazla düşüş kaydederek yüzde 7,9'a geriledi.

TEŞVİK PAKETİ BELİRSİZLİĞİ RİSK İŞTAHINI BASKILIYOR

Kovid-19 salgınına yönelik hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketinin Temsilciler Meclisi'nden geçmesine karşın Senato'daki oylama ve Trump'ın tavrına ilişkin belirsizliğin devam etmesi de New York borsasının günü düşüşle tamamlamasına neden oldu.

Dow Jones endeksi yüzde 0,48, S&P 500 endeksi yüzde 0,96 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,22 değer kaybederken, dolar endeksi yüzde 93,5-94,0 dar bandında dengelendi.

Avrupa tarafında, artan Kovid-19 vaka sayıları şimdilik bölgesel de olsa sert tedbirleri tekrar gündeme getirdi. Açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticiler Endeksi (PMI) başta olmak üzere verilerin, ekonomideki toparlanmanın yavaşlasa da devam ettiğine işaret etmesi ile haftalık bazda ortalama yüzde 2'ye yakın değer kazanan Avrupa borsaları, cuma günü ise karışık bir seyir izledi.

Haftanın son işlem gününde Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,33 değer kaybederken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,39 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,02 yükseliş kaydetti.

Bugün, Trump'ın taburcu edilebileceği yönündeki haberlerle pozitif seyreden Asya piyasalarında, Brent petrolün varil fiyatı yükseldi, altının ons fiyatı geriledi. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,3 değer kazanırken, Çin'de ise resmi tatil nedeniyle piyasalar kapalı bulunuyor.

Yurt içinde, cuma günü BIST 100 endeksi, yüzde 0,13 değer kazanarak günü 1.145,03 puandan tamamladı. Haftalık görünümde ise, analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 1.155 puanı test eden BIST 100 endeksi, bir önceki haftaya göre yüzde 1,86 yükseliş kaydederek, pozitif eğilimini üst üste 4. haftaya taşıdı. Geçen haftayı 7,7582'den tamamlayan dolar/TL de bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,7550 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçiminin Trump'ın hastalığından nasıl etkileneceğinin bir süre daha piyasaların gündemini meşgul edeceğini belirterek, bu hafta ABD'nin teşvik paketi ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışı ile veri gündeminin de takip edileceğini söyledi.

Bugünün veri takviminde, yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü PMI verilerinin öne çıktığını dile getiren analistler, hafta genelinde ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarının izlenmesi gerektiğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 1.120 seviyesinin kısa vadeli görünüm açısından önemli destek, 1.155 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,38 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,38) göre, bir önceki ay yüzde 11,77 olan yıllık enflasyonun yüzde 12,20'ye çıkacağı hesaplanıyor. TÜFE, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,86 artış göstermişti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, eylül ayı TÜFE

10.55 Almanya, eylül ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

11.00 Avro bölgesi, eylül ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

11.30 İngiltere, eylül ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

12.00 Avro Bölgesi ağustos ayı perakende satışlar

16.45 ABD, eylül ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

17.00 ABD, eylül ayı ISM imalat dışı endeks

Borsa İstanbul’da günlük-haftalık yabancı payları 05/10/2020