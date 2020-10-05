SON DAKİKA HABERİ! Enflasyon oranı açıklandı: Beklentilerin altında gerçekleşti!

Son dakika haberi...Yurt içi piyasalar yeni haftaya, Eylül 2020 enflasyon verisi ile başladı. Piyasaların merakla beklediği enflasyon oranını Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) açıkladı. Buna göre Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %11,75, aylık %0,97 olarak gerçekleşti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,38 artmasını bekliyordu. Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,38) göre, bir önceki ay yüzde 11,77 olan yıllık enflasyonun yüzde 12,20'ye çıkacağı hesaplanmıştı. TÜFE, ayrıca ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,86 artış göstermişti.

SON DAKİKA! Eylül 2020 enflasyon oranı belli oldu | Video



TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) YILLIK %11,75, AYLIK %0,97 ARTTI



TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %0,97, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,33, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,75 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,47 artış gerçekleşti.

YILLIK EN DÜŞÜK ARTIŞ %0,68 İLE ALKOLLÜ İÇECEKLER VE TÜTÜN GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ



Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %6,74 ile haberleşme, %6,91 ile giyim ve ayakkabı ve %7,55 ile eğitim oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %25,17 ile çeşitli mal ve hizmetler, %15,09 ile sağlık ve %14,95 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.



TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Eylül 2020

AYLIK EN YÜKSEK AZALIŞ %0,07 İLE EĞİTİM GRUBUNDA OLDU



Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Eylül ayında azalış gösteren diğer ana grup ise %0,03 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Eylül ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %3,02 ile ev eşyası, %1,84 ile ulaştırma ve %0,93 ile konut oldu.



TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Eylül 2020

Eylül 2020'de, endekste kapsanan 418 maddeden, 62 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 42 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 314 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %11,57, AYLIK %1,35 ARTTI



İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2020 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %1,35, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,75, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,57 ve on iki aylık ortalamalara göre %10,81 artış gerçekleşti.

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