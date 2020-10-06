Aynı anda iki işte çalışma yasal mı? Yüksek maaşın asgari ücretten gösterilmesinin zararı ne? En çok merak edilen sorular A Para'da yanıt buldu!

SORU: "Bir şirkette iki yıldır çalışıyorum. Maaşım yüksek olduğu halde asgari ücretten gösteriliyor. İşverenin bu uygulaması işçiye iş akdini feshetme hakkı veriyor mu? Bunun bana bir zararı var mı?"

CEVAP: "Ben buna gizli kayıt dışılık diyorum. Bu da bir nevi kayıt dışılık aslında. Devletten vergi ve prim kaçırılıyor. İnsanların sadece asgari ücretten gösteriyor. Bu maalesef yapılıyor. Ama son yıllarda denetlemelerle daha da azaldı. Yeni Ekonomi Programı'nda da var kayıt dışılıkla mücadele noktasında. Çünkü devlet şunu diyor. İşveren de şunu diyor. Benim de üzerimdeki vergi ve prim çok yüksek. Maalesef bende bunu yapıyorum. Ama yeni elemanın veya kısa çalışmadan dönen elemanın bütün prim ve vergilerini devlet ödüyor. Devletin 19-20 teşviği var. Bunlardan faydalanalım. Bunlardan faydalanmak için bu hileleri yapmamak lazım. Zaten bu hileleri yapıyorsanız bu teşviklerden faydalanamıyorsunuz. Şimdi arkadaşın sorunu cevaplayayım. Bana iş akdini feshetme hakkı veriyor mu? Evet veriyor. Çünkü burada bir idari hukuksuzluk yapıyor. İki ceza kanunu da ilgilendiren bir iş yapılıyor. Nedir? Evrakta sahtecilik. Devlete yanlış bilgi belge veriliyor. Yani işveren iki kere hırsızlık yapıyor. Bir çalışanın adına yatırılan vergi ve primleri kaçırıyor. Devletten vergi ve primleri çalıyor. İki çalışanının geleceğini çalıyor. Bana bir zararı var mı? Evet var. Yarın bir gün emekli olduğun zaman maaşın düşecek. Yarın bir gün seni işten çıkartacağı zaman senin kıdem tazminatını asgari ücretten verecek ve bir çok ödemeler hep asgari ücretten hesaplanacak. Devletin teşviklerinden yararlanalım işçinin de hakkını verelim."