Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 06/10/2020

Kimya: OYAK, kimya sektöründe faaliyet gösteren şirketlerinden Akdeniz Kimya ile 2013 yılında satın aldığı Avusturyalı Chemson'ı "Akdeniz Chemson" markası adı altında birleştirdi. Şirketten yapılan açıklamada yer alan bilgiye göre; OYAK, Akdeniz Chemson birleşmesi sayesinde yıllık 250,000 ton üretim kapasitesine ulaşacak. Açıklamada, "Böylece beş kıtadaki faaliyetleri ve 110 ülkeye yaptığı satışları ile, 500mn dolarlık satış hacmine ulaşan Akdeniz Chemson, PVC stabilizatörleri alanında dünyanın en büyük şirketi oldu" denildi. OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem yaptığı yazılı açıklamada, "Bu yeni yapı sayesinde, Avrupa'dan Afrika'ya, Amerika'dan Asya'ya, Ortadoğu'dan Avustralya'ya kadar dünyanın hemen her coğrafyasında faaliyet gösteren bir şirket haline geldik" dedi. Erdem, "Amacımız, üretim, satış ve pazarlama faaliyetlerimizle 750mn dolarlık bir hacim yaratmaktır" ifadelerini kullandı. (Kaynak: Reuters)

