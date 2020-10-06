Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 06/10/2020

6 Ekim 2020 aracı kurumların raporlarına göre Borsa İstanbul'da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri belli oldu.
Karel Elektronik (KAREL, Nötr): ABD merkezli bağlı ortaklığı eZuceInc.şirketinin, stratejik açıdan işlevini tamamlamış olduğu ve maddi açıdan önemli bir beklentisi kalmadığı için kapatılmasına karar verilmiştir. Yapılan planlama ve ABD kanunları gereği tasfiye işleminin Ağustos 2021'de tamamlanması beklenmektedir. eZuceInc.şirketinin kapatılmasının yaratacağı gelir, işlemin tamamlanacağı tarihte netleşecek olup tahmini beklenti 500bin USD civarında olmasıdır. eZuceInc. şirketinin kapanmasının şirket faaliyetleri üzerinde önemli bir etki yaratması beklenmemektedir.
Ziraat Yatırım
Polisan Holding (POLHO, Nötr): Polisan Holding, 16 Nisan 2019 tarihli özel durum açıklamasında, tarımsal faaliyetlerini, ana iş kollarına yoğunlaşmak amacı ile durdurma kararı aldığını ve bağlı ortaklıklarının mülkiyetinde bulunan Aydın, Manisa ve Balıkesir illerindeki tarım arazilerini satışa çıkardığını duyurmuştu. Bu kapsamda, Polisan Holding'in %100 bağlı ortaklığı Polisan Kimya, Balıkesir ve Manisa illerindeki yaklaşık 3,9mn metrekarelik tarım arazisini 8mn TL (KDV hariç) bedel karşılığında satmak üzere bir protokol imzaladığını duyurmuştur.
Ziraat Yatırım
Borsa İstanbul: Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında HURGZ.E ve RTALB.E paylarında 06/10/2020 tarihli işlemlerden(seans başından) 20/10/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.
Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler; pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından ve brüt takas uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir.
SPK'nın 30/06/2020 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-30 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
Kimya: OYAK, kimya sektöründe faaliyet gösteren şirketlerinden Akdeniz Kimya ile 2013 yılında satın aldığı Avusturyalı Chemson'ı "Akdeniz Chemson" markası adı altında birleştirdi. Şirketten yapılan açıklamada yer alan bilgiye göre; OYAK, Akdeniz Chemson birleşmesi sayesinde yıllık 250,000 ton üretim kapasitesine ulaşacak. Açıklamada, "Böylece beş kıtadaki faaliyetleri ve 110 ülkeye yaptığı satışları ile, 500mn dolarlık satış hacmine ulaşan Akdeniz Chemson, PVC stabilizatörleri alanında dünyanın en büyük şirketi oldu" denildi. OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem yaptığı yazılı açıklamada, "Bu yeni yapı sayesinde, Avrupa'dan Afrika'ya, Amerika'dan Asya'ya, Ortadoğu'dan Avustralya'ya kadar dünyanın hemen her coğrafyasında faaliyet gösteren bir şirket haline geldik" dedi. Erdem, "Amacımız, üretim, satış ve pazarlama faaliyetlerimizle 750mn dolarlık bir hacim yaratmaktır" ifadelerini kullandı. (Kaynak: Reuters)
CeoEvent Medya (CEOEM): Şirket tarafından, yurtdışına nitril eldiven satışı gerçekleştirmek üzere, dış ticaret şirketine 3,7mn TL(KDV hariç) tutarında fatura düzenlenmiştir.
Ziraat Yatırım
Yibitaş Yozgat (YBTAS): 28.08.2020 tarihli kamuoyu açıklamasıyla yaklaşık 3 ay için durdurulacağı bildirilen klinker üretim hattı; üretim planlamasındaki değişiklik nedeniyle 05.10.2020 tarihi itibariyle üretime alınmıştır.
Ziraat Yatırım