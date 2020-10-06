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Reel efektif endeksi eylülde geriledi

Reel efektif endeksi, eylülde bazında 1,59 puan azalarak 62,21'e indi.

AA
Giriş Tarihi: 6.10.2020 15:20 Son Güncelleme: 6.10.2020 15:20 ABONE OL
Reel efektif döviz kuru endeksi eylülde geriledi

Reel efektif döviz kuru endeksi, eylülde TÜFE bazında 1,59 puan azalarak 62,21'e indi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında eylülde bir önceki aya kıyasla 1,59 puan azalarak 62,21'e düştü. Endeks, ağustosta 63,80 düzeyinde bulunuyordu.

Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de aynı dönemde 0,26 puan azalarak 72,55'ten 72,29'a geriledi.

Türk lirasının değeri, eylülde 2019'un aynı ayına göre TÜFE bazında 14,75 puan, Yİ-ÜFE bazında ise 11,33 puan azaldı.

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Reel efektif döviz kuru endeksi eylülde geriledi
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