Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 07/10/2020

7 Ekim 2020 aracı kurumların raporlarına göre Borsa İstanbul'da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri belli oldu.
Katmerciler Araç Üstü Ekipman (KATMR, Nötr): Sermaye Artırımının Gerekçesi ile Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri Hakkında Şirket Yönetim Kurulu'nun 27.08.2020 Tarih ve 2020/22 sayılı kararı 06.10.2020 Tarih ve 2020/27 sayılı kararı ile güncellenmiştir. Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 450mn TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 75mn TL olan çıkarılmış sermayesi, tamamı nakden olmak suretiyle %190 oranında bedelli olarak 142,5mn TL artışla 217,5mn TL'ye çıkarılacaktır. 700bin TL olması beklenen masraflar düşüldükten sonra 141,8mn TL kaynak elde edilmesi planlanmaktadır.
Şirketin özkaynaklarını güçlendirmek ve başta savunma sanayi alanındaki projelerin finansmanı sağlamak üzere yapılacak sermaye artırımı sonucunda elde edilecek kaynağın aşağıdaki şekilde kullanılmasına karar verilmiştir.
Şirketin vadesi gelen finansal borçlarının ve işletme sermayesi ihtiyacının fonlanmasında şirketin hâkim ortaklarından sağlanan fonlardan 37.553.668,93 TL'si sermaye artırım işleminde mahsuben kullanılacaktır. Sermaye artırımından elde edilecek kalan 104.246.331,07 TL'lik kaynak ise 25.000.000 TL'lik kısmının şirketin savunma sanayi alanında üstlendiği 26.07.2019 tarihli alınan 20.770.000 ABD Dolarlık yurtdışı kaynaklı HIZIR projesi için mevcut durum itibarıyla 44.000.000 TL harcama yapılmış olup, 15 araç tamamlanıp sevk edilmiştir. Söz konusu proje için ilgili fonun 19.000.000 TL'lik kısmı kullanılacaktır. Kalan 6.000.000 TL'nin ise KAP'ta duyurulan O-İKA 2 projesi ve ihale süreçleri devam etmekte olan projelerin finansmanında kullanılması planlanmaktadır. 24.246.331,07 TL'lik kısmının İşletme sermayesi ihtiyacı kapsamında şirketin personel giderleri, genel yönetim giderleri, pazarlama ve Ar-Ge giderleri ile birlikte tedarikçi ödemelerinde kullanılması planlanmaktadır. 55.000.000 TL'lik kısmının ise finansal borç ve faiz geri ödemelerinde kullanılması planlanmaktadır.
Ziraat Yatırım
Borsa İstanbul: Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, TLMAN.E payları 07/10/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 21/10/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir.
Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler; pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından ve brüt takas uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir. Piyasa yapıcılı sürekli işlem yöntemiyle işlem gören paylarda, tedbir nedeniyle tek fiyat işlem yöntemi uygulandığı süre boyunca piyasa yapıcılık faaliyeti yapılmaz.
SPK'nın 30/06/2020 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-30 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
Ulaştırma: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, limanlarda eylül ayında ve ocak-eylül döneminde elleçlenen yük miktarlarına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, ocak-eylül döneminde limanlarda elleçlenen yük miktarı geçen yılın aynı dönemine göre %2,8 artış kaydederek 367,6mn ton oldu. Eylülde elleçlenen yük miktarı ise 42,6mn ton olarak gerçekleşti.
Doğuş Holding (DGHOL): Şirketin %100 iştiraki olan Doğuş Gayrimenkul Yatırım ve İşletme Anonim Şirketi unvanlı şirketin tüm aktif ve pasifleri ile şirkete devri işleminin 2 Ekim 2020 itibariyle tescil edildiği duyurulmuştur.
Ziraat Yatırım
RTA Laboratuvarları (RTALB): Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü ile SARS- Cov-2(2019-nCov)RT-qPCR Tespit Kitinin temini hususunda akdedilen Sağlık Market Tıbbi Malzeme Çerçeve Anlaşması Kapsamında, dün, ilk 500bin adet ürün teslimatı tamamlanmıştır. DMO ile yapılan anlaşmanın operasyonel büyüklüğü sebebi ile ürünün saha validasyon ve lojistik operasyon çalışmaları beklenenden uzun sürmüş ve bu sebepten ötürü ilk 500bin adetlik teslimat dün tamamlanabilmiştir.
Ziraat Yatırım
Reysaş Taşımacılık (RYSAS): Yönetim Kurulunun 06/10/2020 tarih ve 578 sayılı kararına istinaden; Şirketin Türkiye Finansal Raporlama Standartları(TFRS)'ye göre hazırlanan konsolide finansal tablolarında, Maddi Duran Varlıkları arasında yer alan arazi, arsa ve binaların, Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) Madde 16- Maddi Duran Varlıklar Standardı'na uygun olarak finansal tablolarına gerçeğe uygun değerleri ile yansıtılmasına ilişkin muhasebe politikası değişikliğine gidilmesine karar verilmiştir. Bu karar neticesinde gerekli gayrimenkul değerleme çalışmalarına başlanmıştır. Yapılacak olan gayrimenkul değerlemeleri sonucunda oluşabilecek tüm potansiyel değer artışlarının, şirketin Özkaynaklarına olumlu etki yapması beklenmektedir.
Ziraat Yatırım