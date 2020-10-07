Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 07/10/2020

Katmerciler Araç Üstü Ekipman (KATMR, Nötr): Sermaye Artırımının Gerekçesi ile Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri Hakkında Şirket Yönetim Kurulu'nun 27.08.2020 Tarih ve 2020/22 sayılı kararı 06.10.2020 Tarih ve 2020/27 sayılı kararı ile güncellenmiştir. Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 450mn TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 75mn TL olan çıkarılmış sermayesi, tamamı nakden olmak suretiyle %190 oranında bedelli olarak 142,5mn TL artışla 217,5mn TL'ye çıkarılacaktır. 700bin TL olması beklenen masraflar düşüldükten sonra 141,8mn TL kaynak elde edilmesi planlanmaktadır.



Şirketin özkaynaklarını güçlendirmek ve başta savunma sanayi alanındaki projelerin finansmanı sağlamak üzere yapılacak sermaye artırımı sonucunda elde edilecek kaynağın aşağıdaki şekilde kullanılmasına karar verilmiştir.



Şirketin vadesi gelen finansal borçlarının ve işletme sermayesi ihtiyacının fonlanmasında şirketin hâkim ortaklarından sağlanan fonlardan 37.553.668,93 TL'si sermaye artırım işleminde mahsuben kullanılacaktır. Sermaye artırımından elde edilecek kalan 104.246.331,07 TL'lik kaynak ise 25.000.000 TL'lik kısmının şirketin savunma sanayi alanında üstlendiği 26.07.2019 tarihli alınan 20.770.000 ABD Dolarlık yurtdışı kaynaklı HIZIR projesi için mevcut durum itibarıyla 44.000.000 TL harcama yapılmış olup, 15 araç tamamlanıp sevk edilmiştir. Söz konusu proje için ilgili fonun 19.000.000 TL'lik kısmı kullanılacaktır. Kalan 6.000.000 TL'nin ise KAP'ta duyurulan O-İKA 2 projesi ve ihale süreçleri devam etmekte olan projelerin finansmanında kullanılması planlanmaktadır. 24.246.331,07 TL'lik kısmının İşletme sermayesi ihtiyacı kapsamında şirketin personel giderleri, genel yönetim giderleri, pazarlama ve Ar-Ge giderleri ile birlikte tedarikçi ödemelerinde kullanılması planlanmaktadır. 55.000.000 TL'lik kısmının ise finansal borç ve faiz geri ödemelerinde kullanılması planlanmaktadır.

Ziraat Yatırım