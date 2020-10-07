Piyasalarda 'Teşvik' dalgalanması: Powell durdurdu Trump vurdu

"YENİ TEŞVİKLER OLMADAN EKONOMİNİN HIZ KAZANMASI ZOR OLACAK"

Ned Davis Research Hisse Senetleri Stratejisti Ed Clissold, Bloomberg TV'ye yaptığı değerlendirmede, Trump'ın teşvik müzakerelerini durdurmasını işaret ederek, "Diğer bir teşvik paketini fiyatlamaya başlayan piyasa için bu gerçekten şaşırtıcıydı," dedi ve "Yeni teşvikler olmadan ekonominin hız kazanması zor olacak" şeklinde görüş bildirdi.

Temsilciler Meclisi Sözcüsü Nancy Pelosi, müzakereler hakkında bilgiye sahip bir Cumhuriyetçiye göre, 2 trilyon dolar ya da üzeri bir pakette ısrar ederken, Cumhuriyetçi Parti'nin böyle büyük bir paket için yeterli oyu yok.

Temsilciler Meclisi'nin geçen hafta sadece Demokratların desteği ile onayladığı yasa da, kürtajı kapsayan devlet destekli sağlık imkânları ve belgesiz göçmenlere teşvik çeklerinin verilmesi gibi Cumhuriyetçilerin karşı çıktıkları tedbirleri içeriyor.

Pelosi, Cumhuriyetçilere Demokratların hazırladığı daha kapsamlı teşvik tedbirlerini onaylaması için çağrı yaptığında, defalarca Fed Başkanı Powell'ın daha fazla destek gerektiği yolundaki açıklamalarını hatırlattı. Son dönemde açıklanan bazı veriler ve bazı eyaletlerde koronavirüs salgınında görülen güçlü artış da birçok analiste devlet desteğine olan ihtiyacın daha da artmakta olduğunu işaret ediyor.