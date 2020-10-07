Piyasalarda 'Teşvik' dalgalanması: Powell durdurdu Trump vurdu

ABD Başkanı Donald Trump, yeni teşvik paketi konusunda Demokratlar ile görüşmeleri sonlandırdı ve bundan birkaç saat önce, Fed Başkanı Jerome Powell'ın ekonomik toparlanmanın hasar görmemesi için daha fazla harcamaya ihtiyaç duyulduğu yolunda en güçlü çağrısını yaptı.
PİYASALAR POWELL İLE YÜKSELDİ TRUMP İLE DÜŞTÜ
Trump, Salı günü Twitter yoluyla yaptığı açıklamada, "Temsilcilerime seçimlerin hemen ertesine kadar müzakereleri durdurma talimatı verdim. Seçimleri kazanmamın hemen ardından, gayretli Amerikalılara ve küçük işletmelere odaklanacak büyük bir Teşvik Yasası onaylayacağız" dedi.
Hisse senetleri Trump'ın, Beyaz Saray ile Kongre arasında aylardır süren zorlu müzakereleri durdurmasının ardından sert düştü. Demokratlar en son 2.2 trilyon dolar büyüklüğünde bir paket teklif etmiş ve bu da Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçilerin desteğini alamamıştı. Beyaz Saray ise 1.6 trilyon büyüklüğünde bir paket önermişti.
DOLAR ÖNEMLİ PARA BİRİMLERİ KARŞISINDA DEĞER KAZANDI
ABD hisse senetlerinin göstergesi Standard & Poor's 500 (S&P 500) Endeksi Salı günü, erken saatlerde Powell'ın politika yapıcılara harekete geçmeleri için baskıyı artırması ile yükselmesinin ardından yaklaşık yüzde 1.4 aşağıda kapandı. Dow Jones ve Nasdaq Bileşik endeksleri de eksiye döndü. ABD Hazine tahvillerinde güvenli liman alımlarının etkisi ile sert yükselişler görülürken, dolar önemli para birimleri karşısında değer kazandı.
"YENİ TEŞVİKLER OLMADAN EKONOMİNİN HIZ KAZANMASI ZOR OLACAK"
Ned Davis Research Hisse Senetleri Stratejisti Ed Clissold, Bloomberg TV'ye yaptığı değerlendirmede, Trump'ın teşvik müzakerelerini durdurmasını işaret ederek, "Diğer bir teşvik paketini fiyatlamaya başlayan piyasa için bu gerçekten şaşırtıcıydı," dedi ve "Yeni teşvikler olmadan ekonominin hız kazanması zor olacak" şeklinde görüş bildirdi.
Temsilciler Meclisi Sözcüsü Nancy Pelosi, müzakereler hakkında bilgiye sahip bir Cumhuriyetçiye göre, 2 trilyon dolar ya da üzeri bir pakette ısrar ederken, Cumhuriyetçi Parti'nin böyle büyük bir paket için yeterli oyu yok.
Temsilciler Meclisi'nin geçen hafta sadece Demokratların desteği ile onayladığı yasa da, kürtajı kapsayan devlet destekli sağlık imkânları ve belgesiz göçmenlere teşvik çeklerinin verilmesi gibi Cumhuriyetçilerin karşı çıktıkları tedbirleri içeriyor.
Pelosi, Cumhuriyetçilere Demokratların hazırladığı daha kapsamlı teşvik tedbirlerini onaylaması için çağrı yaptığında, defalarca Fed Başkanı Powell'ın daha fazla destek gerektiği yolundaki açıklamalarını hatırlattı. Son dönemde açıklanan bazı veriler ve bazı eyaletlerde koronavirüs salgınında görülen güçlü artış da birçok analiste devlet desteğine olan ihtiyacın daha da artmakta olduğunu işaret ediyor.
PELOSI: BEYAZ SARAY TAM BİR KARGAŞA İÇİNDE
Powell, Salı günü İşletme Ekonomisi Ulusal Birliği'nin düzenlediği sanal bir konferansta, "Politika adımları nihayetinde ihtiyaç duyulandan fazla olsa bile, bunlar ziyan olmayacak," dedi ve "Çok az destek zayıf bir toparlanmaya yol açacak ve hane halkı ve işletmeler için gereksiz zorluklar yaratacaktır" şeklinde görüş bildirdi.
Pelosi, Trump'ın müzakereleri durdurma yönündeki istekliliğinin, "Beyaz Saray'ın tam bir kargaşa içinde olduğunu" gösterdiğini söyledi.
Salı gecesi, Trump, yine Twitter üzerinden, hava yolları ve küçük işletmelere önceki teşvik paketinden kalan paradan destek sağlayabileceğini kaydetti. Ancak Pelosi bölük pörçük tedbirlere karşı olduğunu kaydetmişti.
Pelosi daha önce, Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratlara telekonferans yoluyla yaptığı konuşmada, konuşmaya katılan bir kanun yapıcıya göre, Trump'ın düşünme şeklinin koronavirüs tedavisi sırasında aldığı steroidlerden etkilenmiş olabileceğini söyledi.
Trump'ın Salı öğleden sonraki Tweet'inin ardından, Beyaz Saray adına müzakereleri yürüten Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Pelosi'ye resmi olarak görüşmelerin durdurulduğunu bildirdi.