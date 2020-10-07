SON DAKİKA! Altın fiyatları için kritik sınır! Uzman isimden dikkat çeken altın yorumu: Altın düşecek mi yükselecek mi?

"Orta ve uzun vadede gram altına ilişkin nasıl bir fiyat beklentisi söz konusu" sorusunu A Para'da Ahlatcı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün yanıtladı.
Son dakika haberleri… Ons altın fiyatları Ağustos ayını 1967 dolar seviyesinden kapatırken, Eylül ayında düşüş eğilimi gösterdi. Ons altın 1885 dolardan Eylül ayını tamamladı. Gram altın fiyatları ise 464 lira seviyesinden Ağustos ayını tamamlarken, Eylül ayını 4 liralık bir yükselişle 468 liradan tamamladı. Ons altındaki zayıf seyre rağmen gram altın fiyatları dolar kurundaki yükselişten etkilenerek yukarı yönlü seyrini zayıfta olsa devam ettirdi.
EYLÜL AYINDA ONS ALTIN YATIRIMCISINA KAYBETTİRDİ
Eylül ayında ons altın en düşük 1848 doları, gram altın ise 451 lirayı gördü. En yüksek seviyeler ise ons tarafında 1992 dolar seviyesi, gram altında ise 477 lira seviyesi olarak dikkat çekti.
ALTIN FİYATLARI EKİM AYIYLA BİRLİKTE BİR MİKTAR TOPARLANMA YAŞADI
Ons altın fiyatları Ekim ayında ABD seçimlerinin yaklaşmasının etkisiyle bir miktar toparlanma eğilimi gösterse de uzmanların kritik olarak tanımladığı 1920 dolar seviyesinin üzerinde kalıcılık gösteremedi. Gram altın Ekim başlarında 480 lirayı test etse de burada kalıcı olamadı ve 470-480 lira bandında sıkışık seyrini sürdürdü.
"GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN BİR SIKIŞMA SÖZ KONUSU"
Uzman isim, gram altın Mart ayından gelen yükseliş trendinin korunduğunu ifade ederek, "TL'nin cazibesinin artırılması adına atılmış adımlar sonrası gram altın belli bir yerde tutunmaya gitti. Teknik bazlı görüntüde gram altında bir sıkışma var" dedi.
"GRAM ALTIN 478 LİRAYI GEÇERSE YÜKSELİŞ HIZ KAZANABİLİR"
Ons altında yeniden 2000 dolar üzerini görülmediği için gram altın fiyatlarında 478-479 lira civarında bir tutunma olduğunu belirten Ürkün, "Önümüzdeki günlerde Dolar/TL ve ons altın fiyatlarındaki hareket gram altında belirleyici olacak. Benim görüşüme göre gram altın 478 lirayı geçtiği noktada yükseliş hız kazanabilir" dedi.
"478 LİRANIN ÜZERİNDE KALICI OLUP OLMADIĞINA BAKILMALI"
"Gram altında tedbirli olunması gereken yerdeyiz" açıklamasını yapan Ürkün, "Gram altında 478-479 sınırını geçmeden alım tarafında olmamak, onun üzerine geçip geçmediğini bir görüp kalıcı olup olmadığına bakmamız gerektiğini söylemek isterim" dedi.
"BIDEN KAZANIRSA TRUMP'IN YAPACAKLARINDAN KAYNAKLI BELİRSİZLİK ARTABİLİR"
Ürkün, ABD seçimlerinin piyasalara etkisini de değerlendirdi. Uzman isim, Biden kazanırsa Trump'ın yapacaklarından kaynaklı olarak piyasalarda belirsizliğin artabileceğini ifade ederek, "İki tarafında kazanmasından sonra bir belirsizlik süreci yaşayacağız. Özellikle Biden kazanırsa onun Türkiye bakış açısından kaynaklı TL varlıklar üzerinde risk artışı olabilir" dedi.
İşte Barış Ürkün'ün A Para'daki altın fiyatları için kritik değerlendirmesi:
Gram altın yükselecek mi düşecek mi? Ürkün: Kritik seviye 478-479 lira bandı
"ABD SEÇİMLERİ YAKLAŞTIKÇA GÜVENLİ LİMANLARA TALEP ARTABİLİR"
Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanı Onurcan Bal, A Para'da yayına katılarak piyasaların gündemini değerlendirdi. Bal, yılın son çeyreğinde piyasalarda volatilitenin yüksek olabileceğine işaret ederek, "ABD seçimleri yaklaştıkça güvenli limanlara talep artabilir" dedi.
Onurcan Bal: ABD seçimleri yaklaştıkça güvenli limanlara talep artabilir