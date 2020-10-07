Haberler Haberler Haberleri SON DAKİKA HABER! Altın fiyatları kritik sınırda! Uzman isimden dikkat çeken altın yorumu: Altın düşecek mi yükselecek mi?

HABER! kritik sınırda! Uzman isimden dikkat çeken yorumu: yükselecek mi?

haberi... Covid-19 pandemi döneminde güvenli liman talebindeki artışla beraber tarafında 2075 dolar ile gram tarafında 488 lira ile Ağustos ayında yaptığı tarihi zirvenin ardından dalgalı bir görüntü çizdi. Eylül ayında fiyatları sert düşüş kaydederken, dolar kurundaki yukarı yönlü hareketten etkilenerek düşüşünü sınırladı. Ons fiyatları Ekim ayında ABD seçimlerinin yaklaşmasının etkisiyle bir miktar toparlanma eğilimi gösterse de uzmanların kritik olarak tanımladığı 1920 dolar seviyesinin üzerinde, gram altın da 480 liranın üzerinde kalıcı olamadı. Yatırımcılar, altın fiyatları için son dakika gelişmelerini takip ederek, "", "" sorularına yanıt ararken, Ahlatcı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün, altın fiyatları konusunda önemli değerlendirmelerde bulundu...

Giriş Tarihi: 7.10.2020 12:08 Son Güncelleme: 7.10.2020 12:13 ABONE OL
SON DAKİKA HABER! Altın fiyatları kritik sınırda! Uzman isimden dikkat çeken altın yorumu: Altın düşecek mi yükselecek mi?

"Orta ve uzun vadede gram altına ilişkin nasıl bir fiyat beklentisi söz konusu" sorusunu A Para'da Ahlatcı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün yanıtladı.

SON DAKİKA HABER! Altın fiyatları kritik sınırda! Uzman isimden dikkat çeken altın yorumu: Altın düşecek mi yükselecek mi?

haberleri… Ağustos ayını 1967 dolar seviyesinden kapatırken, Eylül ayında düşüş eğilimi gösterdi. 1885 dolardan Eylül ayını tamamladı. fiyatları ise 464 lira seviyesinden Ağustos ayını tamamlarken, Eylül ayını 4 liralık bir yükselişle 468 liradan tamamladı. Ons altındaki zayıf seyre rağmen gram fiyatları dolar kurundaki yükselişten etkilenerek yukarı yönlü seyrini zayıfta olsa devam ettirdi.

SON DAKİKA HABER! Altın fiyatları kritik sınırda! Uzman isimden dikkat çeken altın yorumu: Altın düşecek mi yükselecek mi?

EYLÜL AYINDA ONS ALTIN YATIRIMCISINA KAYBETTİRDİ

Eylül ayında en düşük 1848 doları, ise 451 lirayı gördü. En yüksek seviyeler ise tarafında 1992 dolar seviyesi, gram altında ise 477 lira seviyesi olarak dikkat çekti.

SON DAKİKA HABER! Altın fiyatları kritik sınırda! Uzman isimden dikkat çeken altın yorumu: Altın düşecek mi yükselecek mi?

ALTIN FİYATLARI EKİM AYIYLA BİRLİKTE BİR MİKTAR TOPARLANMA YAŞADI

Ekim ayında ABD seçimlerinin yaklaşmasının etkisiyle bir miktar toparlanma eğilimi gösterse de uzmanların kritik olarak tanımladığı 1920 dolar seviyesinin üzerinde kalıcılık gösteremedi. Ekim başlarında 480 lirayı test etse de burada kalıcı olamadı ve 470-480 lira bandında sıkışık seyrini sürdürdü.

SON DAKİKA HABER! Altın fiyatları kritik sınırda! Uzman isimden dikkat çeken altın yorumu: Altın düşecek mi yükselecek mi?

"GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN BİR SIKIŞMA SÖZ KONUSU"

Uzman isim, Mart ayından gelen yükseliş trendinin korunduğunu ifade ederek, "TL'nin cazibesinin artırılması adına atılmış adımlar sonrası gram belli bir yerde tutunmaya gitti. Teknik bazlı görüntüde gram altında bir sıkışma var" dedi.

SON DAKİKA HABER! Altın fiyatları kritik sınırda! Uzman isimden dikkat çeken altın yorumu: Altın düşecek mi yükselecek mi?

"GRAM ALTIN 478 LİRAYI GEÇERSE YÜKSELİŞ HIZ KAZANABİLİR"

altında yeniden 2000 dolar üzerini görülmediği için fiyatlarında 478-479 lira civarında bir tutunma olduğunu belirten Ürkün, "Önümüzdeki günlerde Dolar/TL ve fiyatlarındaki hareket gram altında belirleyici olacak. Benim görüşüme göre gram 478 lirayı geçtiği noktada yükseliş hız kazanabilir" dedi.

SON DAKİKA HABER! Altın fiyatları kritik sınırda! Uzman isimden dikkat çeken altın yorumu: Altın düşecek mi yükselecek mi?

"478 LİRANIN ÜZERİNDE KALICI OLUP OLMADIĞINA BAKILMALI"

"Gram altında tedbirli olunması gereken yerdeyiz" açıklamasını yapan Ürkün, "Gram altında 478-479 sınırını geçmeden alım tarafında olmamak, onun üzerine geçip geçmediğini bir görüp kalıcı olup olmadığına bakmamız gerektiğini söylemek isterim" dedi.

SON DAKİKA HABER! Altın fiyatları kritik sınırda! Uzman isimden dikkat çeken altın yorumu: Altın düşecek mi yükselecek mi?

"BIDEN KAZANIRSA TRUMP'IN YAPACAKLARINDAN KAYNAKLI BELİRSİZLİK ARTABİLİR"

Ürkün, ABD seçimlerinin piyasalara etkisini de değerlendirdi. Uzman isim, Biden kazanırsa Trump'ın yapacaklarından kaynaklı olarak piyasalarda belirsizliğin artabileceğini ifade ederek, "İki tarafında kazanmasından sonra bir belirsizlik süreci yaşayacağız. Özellikle Biden kazanırsa onun Türkiye bakış açısından kaynaklı TL varlıklar üzerinde risk artışı olabilir" dedi.

İşte Barış Ürkün'ün A Para'daki altın fiyatları için kritik değerlendirmesi:

Gram altın yükselecek mi düşecek mi? Ürkün: Kritik seviye 478-479 lira bandı

SON DAKİKA HABER! Altın fiyatları kritik sınırda! Uzman isimden dikkat çeken altın yorumu: Altın düşecek mi yükselecek mi?

"ABD SEÇİMLERİ YAKLAŞTIKÇA GÜVENLİ LİMANLARA TALEP ARTABİLİR"

Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanı Onurcan Bal, A Para'da yayına katılarak piyasaların gündemini değerlendirdi. Bal, yılın son çeyreğinde piyasalarda volatilitenin yüksek olabileceğine işaret ederek, "ABD seçimleri yaklaştıkça güvenli limanlara talep artabilir" dedi.

Onurcan Bal: ABD seçimleri yaklaştıkça güvenli limanlara talep artabilir

SON DAKİKA HABER! Altın fiyatları kritik sınırda! Uzman isimden dikkat çeken altın yorumu: Altın düşecek mi yükselecek mi?

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SON DAKİKA HABER! Altın fiyatları kritik sınırda! Uzman isimden dikkat çeken altın yorumu: Altın düşecek mi yükselecek mi?
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