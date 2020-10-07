SON DAKİKA HABER! Altın fiyatları kritik sınırda! Uzman isimden dikkat çeken altın yorumu: Altın düşecek mi yükselecek mi?

EYLÜL AYINDA ONS ALTIN YATIRIMCISINA KAYBETTİRDİ

Eylül ayında ons altın en düşük 1848 doları, gram altın ise 451 lirayı gördü. En yüksek seviyeler ise ons tarafında 1992 dolar seviyesi, gram altında ise 477 lira seviyesi olarak dikkat çekti.