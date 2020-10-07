Haberler Haberler Haberleri Pandemi onlara yaradı:'Süper Zenginler' servetlerine servet kattı!

Pandemi onlara yaradı:'' servetlerine servet kattı!

’un sebep olduğu küresel ekonomik resesyona rağmen '' servetlerini dörtte bir oranında artırdı

Giriş Tarihi: 7.10.2020 15:28 Son Güncelleme: 7.10.2020 16:04 ABONE OL
Pandemi onlara yaradı:'Süper Zenginler' servetlerine servet kattı!

Koronavirüs () krizinin belirsizliğini koruduğu ortamda dolar milyarderlerinin serveti de 10,2 trilyon dolara yükselerek yeni bir rekora ulaştı.

Pandemi onlara yaradı:'Süper Zenginler' servetlerine servet kattı!

İsviçre merkezli yatırım bankası UBS ve çokuluslu danışmanlık şirketi Pricewaterhouse Coopers (PwC)'ın "2020 Servet Raporu"nu yayınladı. Buna göre, Temmuz 2020'nin sonunda dünyanın en zengin yaklaşık 2 bin 200 kişisinin serveti 10,2 trilyon dolara ulaşarak rekor kırdı.

Pandemi onlara yaradı:'Süper Zenginler' servetlerine servet kattı!

DOLAR MİLYARDERLERİ NİSAN-TEMMUZ DÖNEMİNDE SERVETLERİNİ YÜZDE 27,5 ARTIRDI

2017'de, bir önceki rekorda, milyarderlerin serveti 8,9 trilyon dolar olarak açıklanmıştı.Raporda, artışın başlıca nedeni menkul kıymetler fiyatlarındaki yükseliş olarak gösterilirken; söz konusu dönemde dolar milyarderlerinin sayısı da 2 bin 158'den 2 bin 189'a çıktı.

Pandemi onlara yaradı:'Süper Zenginler' servetlerine servet kattı!

Rapora göre, dolar milyarderlerinin bu yılın nisan-temmuz döneminde servetlerini yüzde 27,5 artırması dikkati çekti.

Pandemi onlara yaradı:'Süper Zenginler' servetlerine servet kattı!

İMALAT SEKTÖRLERİNDEKİ MİLYARDERLERİN SERVETLERİNDEKİ ARTIŞ YÜZDE 40 CİVARINDA

Servet raporunda, her sektördeki milyarderlerin nisan- temmuz döneminde servetlerinin çift haneli arttığına yer verilerek, teknoloji, sağlık hizmetleri ve imalat sektörlerindeki milyarderlerin servetlerindeki artışın yüzde 40 civarında olduğu belirtildi.

Pandemi onlara yaradı:'Süper Zenginler' servetlerine servet kattı!

2018'den, Temmuz 2020'ye kadar, teknoloji milyarderleri servetlerinin yüzde 42,5 artırarak 1,8 trilyon dolara yükselttiğine yer verilen raporda, sağlık sektöründe faaliyet gösteren milyarderlerin de bu dönemde servetlerini 50,3 artarak yaklaşık 259 milyar dolara çıkardığı ifade edildi.

Pandemi onlara yaradı:'Süper Zenginler' servetlerine servet kattı!

Milyarderin servetinin üçte biri ABD'ye ait olurken, bunu Çin ve Almanya izledi. Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da ise 119 milyarderin toplam serveti 595 milyar dolar oldu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Pandemi onlara yaradı:'Süper Zenginler' servetlerine servet kattı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA