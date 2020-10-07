Pandemi onlara yaradı:'Süper Zenginler' servetlerine servet kattı!

DOLAR MİLYARDERLERİ NİSAN-TEMMUZ DÖNEMİNDE SERVETLERİNİ YÜZDE 27,5 ARTIRDI

2017'de, bir önceki rekorda, milyarderlerin serveti 8,9 trilyon dolar olarak açıklanmıştı.Raporda, artışın başlıca nedeni menkul kıymetler fiyatlarındaki yükseliş olarak gösterilirken; söz konusu dönemde dolar milyarderlerinin sayısı da 2 bin 158'den 2 bin 189'a çıktı.