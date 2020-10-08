Ruhsatlandırma işlemi tamam: 4 ilde petrol aranacak!

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TP) 4 petrol arama ruhsatı verildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin kararları, Resmi Gazete'nin yayımlandı.

4 İLDE PETROL ARAYACAK

Buna göre, TP'ye Samsun, Sinop, Amasya ve Çorum'da, birden fazla ilin sınırlarında yer alan toplam 4 saha için petrol arama ruhsatı verildi. Yüz ölçümleri 58 bin 350 hektarla 58 bin 580 hektar arasında değişen sahalar için verilen ruhsatlar 5 yıl süreyle geçerli olacak.

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