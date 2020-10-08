Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 08/10/2020

Bilanço Açıklanma Tarihleri: Borsa İstanbul şirketlerinin 2020 yılı 9 aylık döneme ilişkin finansal raporlarının Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanma tarihleri belli oldu. Buna göre; son yayınlanma tarihi, konsolide olmayan finansal raporlar için 30 Ekim 2020, konsolide olanlar için 9 Kasım 2020 olacak. Bankalar, sigorta şirketleri ve GYO'lar ise konsolide ve konsolide olmayan raporlarını 19 Kasım 2020'ye kadar gönderebilecek.

