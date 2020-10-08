Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 08/10/2020

8 Ekim 2020 aracı kurumların raporlarına göre Borsa İstanbul'da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri belli oldu.
Akiş GYO (AKSGY, Nötr): Şirketin bünyesinde faaliyet gösteren Akasya ve Akbatı Alışveriş Merkezleri, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından belirlenen kriterleri sağlayarak "TSE COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi" almaya hak kazanmıştır.
Ziraat Yatırım
Net Holding (NTHOL, Sınırlı Pozitif): K.K.T.C. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan ve 7.10.2020 tarihli resmi gazetede yayımlanan tedbir kararları çerçevesinde, Casinoların, 7.10.2020 tarihi itibarı ile, K.K.T.C. Sağlık Bakanlığının belirlediği koşullarla açılmasına karar verilmiştir. Bu kararlar doğrultusunda K.K.T.C.'de kurulu Grup Şirketleri tarafından işletilmekte olan tüm casinolar faaliyetlerine başlamıştır.
Karadağ'da bulunan 2 adet Casino ile Bulgaristan'da bulunan Casino ve Otel faaliyetlerine devam etmektedir. Hırvatistan'da bulunan Casino ise renovasyon sebebiyle faaliyette bulunmamaktadır.
Ziraat Yatırım
Bilanço Açıklanma Tarihleri: Borsa İstanbul şirketlerinin 2020 yılı 9 aylık döneme ilişkin finansal raporlarının Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanma tarihleri belli oldu. Buna göre; son yayınlanma tarihi, konsolide olmayan finansal raporlar için 30 Ekim 2020, konsolide olanlar için 9 Kasım 2020 olacak. Bankalar, sigorta şirketleri ve GYO'lar ise konsolide ve konsolide olmayan raporlarını 19 Kasım 2020'ye kadar gönderebilecek.
Demir Çelik: Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği'nin (AB) Çin, Tayvan ve Endonezya'dan yaptığı çelik ithalatında anti-damping vergilerini sıcak haddelenmiş çelik kangal ve levhalar'da sırasıyla %19, %7,5 ve %17,3 artırıldığını açıkladı. Avrupa Komisyonu'ndan yapılan resmi açıklamada, "Alınan bu önlemler, AB çelik sanayisinde 2 bin 350 işi koruyacak olan bugün duyurulan önlemlerle birlikte, 200 bin işi koruma altına alıyor" denildi. Alınan son karar ile birlikte AB'nin çelik ticaretinde aldığı önlem sayısı 56'ya yükseldi. Kaynak: Dünya
Enerji: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, daha önce 19-23 Ekim tarihleri arasında yapılacağı duyurulan Güneş Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin Yarışma'yı erteledi. Bakanlık tarafından yapılan duyuruya göre 1000 MW'lik güneş enerji santrali bağlantı kapasitesinin tahsisi için açılan ihaleler, 18-21 Ocak 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek. İstekliler, 10, 15 ve 20'şer MW'lik parçalardan oluşan toplam 74 mini YEKA ihaleleri için başvurabilecek. Kaynak: Dünya
Havacılık: Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2020 yılı Eylül ayına ait havayolu yolcu ve uçak istatistiklerini açıkladı. Buna göre yılın 9. ayında Türkiye geneli havalimanlarından hizmet alan yolcu sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %54,6 azalarak 9,5mn kişi olarak gerçekleşmiştir. Böylece, yılın ilk 9 ayında yolcu sayısı 61 milyonu geçerken, bir önceki yılın aynı dönemine göre %61,8 oranında düşüş yaşandığı görülmektedir.
QNB Finansbank (QNBFB): Banka iştiraklerinden QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.'nin 5mn TL olan ödenmiş sermayesinin 15mn TL artırılarak 20mn TL'ye yükseltilmesi kapsamında artırılan tutarın tamamı nakden ve defaten Banka tarafından karşılanacaktır.
Ziraat Yatırım
Benzin: Benzinin litre fiyatına dün (07.10.2020) gece yarısından geçerli olmak üzere 16, motorinin litre fiyatına 23 kuruş zam geldi.