OPEC: Covid-19 1930'lardan sonra en büyük çöküşe neden oldu

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) yayınladığı "2020 Dünya Petrol Görünümü" başlıklı raporda, Covid-19 pandemisinin, petrol ve enerji talebinde, canlı tarihin en büyük çöküşüne neden olduğu vurgulandı.



Raporda, Covid-19 krizinin, 1930'lardaki Büyük Kriz'den sonra en ciddi ekonomik çöküşe neden olduğu vurgulandı ve buradan hareketle OPEC'in hemen tüm ekonomilere ilişkin büyüme öngörülerini düşürdüğünün altı çizildi.



Buna göre, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ekonomisinin 2019-2025 dönemi için ortalama büyüme öngörüsü yüzde 2.1'den yüzde 0.7'ye indirilirken, aynı dönem için OECD dışı ülkelerin ekonomik büyüme öngörüsü de 1.0 puan düşürülerek yüzde 3.4 düzeyine çekildi.

OPEC raporundaki projeksiyona göre, küresel ekonomik büyüklük 2019 yılındaki 121 trilyon dolardan, 2045 yılında, yüzde 40'ı Çin ve Hindistan ekonomisi olmak üzere, 258 trilyon dolara yükselecek.



Raporda, aynı dönemde dünya nüfusunun da 9.5 milyara ulaşması öngörülüyor.

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