Petrol fiyatları yükseldi altın yatay seyretti

Küresel piyasalarda spot altın fiyatları, artan satışların ardından 1,900 doların altına inerek, 1,880 doların da altını gördükten sonra, 1,885 doların üzerine döndü.



ABD petrol stoklarında beklenenden çok artış olduğunu gösteren özel sektör verilerinin ardından 42 doların da altına inen Brent petrolün varil fiyatı, resmi verilerin bu artışın yalnızca 0.5 milyon varil olduğunu göstermesinin yanında, Meksika Körfezi'nde Delta kasırgasının etkisini göstermeye başlamasıyla, yeniden bu düzeyin üzerine döndü.



ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki hampetrol stokları, 2 Ekim'de biten haftada 0.5 milyon varil artarak 492.9 milyon varile yükseldi.



Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü (API) bu artışı 951,000 varil olarak açıklamıştı.



Küresel emtia piyasalarında;



- Brent petrol yüzde 0.01 artışla 42.15 dolar,

- Batı Teksas yüzde 0.05 düşüşle 40.32 dolar,

- altın yüzde 0.01 düşüşle 1,887.49 dolar,

- gümüş yüzde 0.18 artışla 23.85 dolar,

- bakır yüzde 1.90 artışla 6,661.50 dolar,

- platin yüzde 0.21 düşüşle 864.80 dolar,

- paladyum yüzde 0.42 artışla 2,365.90 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada gram altın 478 liraya, çeyrek altın 783 liraya, Cumhuriyet altını da 3,118 liraya yükseldi.

Gedik Yatırım'ın analizinde, ons altının küresel piyasalardaki "temkinli seyrini" sürdürdüğü belirtilerek, "ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD hava yolu şirketleri için söylediği destek paketi, vatandaşlarına yönelik 1,200 dolar doğrudan ödeme yapılmasına ilişkin tek başına bir tasarıyı da imzalamaya hazır olduğunu ifade etti. Bu gelişmeler dışında, Trump'ın sağlık durumu konusunda şimdilik olumsuz bir durum bulunmuyor. 15 Ekim günü Biden ile münazaraya katılacağını da belirttiği için piyasalar Trump ile ilgili gelişmeleri yakından izliyor. Bu konular ışığında, ons altında yön arayışında. Bugün ABD haftalık işsizlik başvuruları verisi takip edilecek. Verinin altın üzerinde etkisi pek hissedilmeyebilir" denildi.



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