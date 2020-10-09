Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 09/10/2020

9 Ekim 2020 aracı kurumların raporlarına göre Borsa İstanbul'da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri belli oldu.
Akiş GYO (AKSGY, Nötr): Şirket'in, Yapı ve Kredi Bankası'ndan kullanmış olduğu 2021 ve 2022 yıllarında vadeleri dolacak ve vade tarihinde balon ödemeler de içeren toplam 117.516.666 USD ana para tutarlı kredilerin, Şirket ve Banka'nın mutabakatı ile 1+6.5 yıl olarak yenilenmesine, kredinin 1. yılı sonunda, bankanın aynı toplam bakiyeli altı buçuk yıllık bir krediyi şimdiden taahhüt etmesine istinaden, para biriminin banka ile mutabık kalarak belirlenmesine ve şartları düzenleyecek kredi sözleşmesi imzalanmasına karar verilmiştir. Bu işlem sonrasında Şirket'in toplam borç stoğunda bir artış olmayacak, ortalama borç vadesi ise Şirket hedefleri paralelinde nakit akışını olumlu etkileyecek şekilde uzayacaktır.
Ziraat Yatırım
İş Bankası (ISCTR, Nötr): Banka tarafından yurt içinde 30 milyar TL nominal değere kadar farklı tür ve vadelerde TL cinsinden borçlanma aracı ve 3 milyar TL Türk Lirası nominal değere kadar farklı tür ve vadelerde Türk Lirası cinsinden yapılandırılmış borçlanma aracı ihraç edilmesine oybirliğiyle karar verilmiş olup, söz konusu ihraçların halka arz edilerek ve/veya edilmeksizin gerçekleştirilmesi ve SPK ve diğer merciler nezdinde gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesi için Genel Müdürlüğe yetki verilmiştir.
Ziraat Yatırım
Pegasus (PGSUS, Nötr): Şirketin Eylül ayındaki yolcu sayısı 2019'un aynı ayına göre %45 azalışla 1,57mn kişi olmuştur. Yolcu doluluk oranı ise 16,1 puan azalışla %73,7'yi göstermiştir. 2020'nin ilk 9 ayında yolcu sayısı %53 azalışla 10,87mn olurken, yolcu doluluk oranı 7,1 puan azalışla %81,6 olarak gerçekleşmiştir.
Ziraat Yatırım
Şişe Cam (SİSE, Nötr): Şirkete ait Mersin İli Kazanlı mevkiinde yer alan soda ve krom üretim tesisleri ile Adana İli Arabali mevkiinde yer alan tuz işletmesinde Petrol-İş Sendikası tarafından alınmış olan grev kararının genel sağlığı ve milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğünden 60 gün süreyle ertelenmesine karar verildiği Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
Ziraat Yatırım
Türk Hava Yolları (THYAO, Nötr): Eylül ayında yolcu sayısının %64,6 azalışla 2,38mn olduğunu açıklamıştır. Yolcu doluluk oranı ise Eylül'de 14 puan gerilemiş ve %68,9 olmuştur. Ocak-Eylül dönemi yolcu sayısı %61,7 azalmış ve 21,6 milyonu göstermiştir. İlgili dönemin yolcu doluluk oranı ise 8,1 puan azalışla %73,3 olarak hesaplanmaktadır. Taşınan kargo-posta, Eylül'de %11,4 azalışla 119.420 ton, Ocak-Eylül'de %4,2 azalışla 1.070.359 ton olarak gerçekleşmiştir. Eylül sonu itibarıyla filodaki uçak sayısı 360 seviyesindedir.
Ziraat Yatırım
TAV Havalimanları Holding (TAVHL, Nötr): TAV Havalimanları'nın Eylül ayında hizmet verilen yolcu sayısı, Ağustos ayındaki 3,65 milyondan Eylül ayında 3,9 milyona yükselmiş ancak bir önceki yılın aynı dönemine göre %61 oranında gerilemiştir. Yurtiçi havalimanlarında hizmet verilen yolcu sayısı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %54 (Ağustos'ta %63 idi) oranında azalırken, yurtdışı havalimanlarında hizmet verilen yolcu sayısındaki daralma ise %87 seviyesinde (bir önceki ay %88 idi) gerçekleşmiştir. Eylül ayı rakamlarıyla birlikte 2020 yılının ilk dokuz ayındaki toplam hizmet verilen yolcu sayısı ise 21 milyon ile bir önceki yılın aynı dönemine göre %71 oranında gerilemiştir.
Eylül ayı ile birlikte 3 çeyrek yolcu sayıları da belli olmuştur. Buna göre üçüncü çeyrekte hizmet verilen yolcu sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre %71,4 oranında azalarak 9,5mn olmuştur. İkinci çeyrekteki daralma ise kovid-19 nedeniyle neredeyse tüm uçuşların durması sonucu %96,8 olmuştu.
Ziraat Yatırım
Türkiye Varlık Fonu: Türkiye'nin yapısal sorunlarını telafi edecek yatırımlara öncelik verdiklerini belirten TVF CEO'su Sönmez, birkaç yıl içinde ise yurtdışı yatırımlara yöneleceklerini açıkladı.
Lokman Hekim (LKMNH): 08.10.2020 tarihinde Lokman Hekim payları ile ilgili olarak 10,72-10,90 TL fiyat aralığından 9.423 adet alış işlemi şirket bağlı ortaklığınca gerçekleştirilmiştir. Bağlı ortaklığın Lokman Hekim sermayesinde sahip olduğu payı 08.10.2020 tarihi itibariyle %0,96 sınırına ulaşmıştır.
Ziraat Yatırım