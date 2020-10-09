Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 09/10/2020

TAV Havalimanları Holding (TAVHL, Nötr): TAV Havalimanları'nın Eylül ayında hizmet verilen yolcu sayısı, Ağustos ayındaki 3,65 milyondan Eylül ayında 3,9 milyona yükselmiş ancak bir önceki yılın aynı dönemine göre %61 oranında gerilemiştir. Yurtiçi havalimanlarında hizmet verilen yolcu sayısı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %54 (Ağustos'ta %63 idi) oranında azalırken, yurtdışı havalimanlarında hizmet verilen yolcu sayısındaki daralma ise %87 seviyesinde (bir önceki ay %88 idi) gerçekleşmiştir. Eylül ayı rakamlarıyla birlikte 2020 yılının ilk dokuz ayındaki toplam hizmet verilen yolcu sayısı ise 21 milyon ile bir önceki yılın aynı dönemine göre %71 oranında gerilemiştir.



Eylül ayı ile birlikte 3 çeyrek yolcu sayıları da belli olmuştur. Buna göre üçüncü çeyrekte hizmet verilen yolcu sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre %71,4 oranında azalarak 9,5mn olmuştur. İkinci çeyrekteki daralma ise kovid-19 nedeniyle neredeyse tüm uçuşların durması sonucu %96,8 olmuştu.

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