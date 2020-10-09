Yabancı yatırımcılar sıraya girdi: Türkiye’nin asıl hikâyesi pandemi sonrası belli olacak!

İTO'NUN İHRACATA İLK ADIM PROGRAMI

İTO Başkanı Avdagiç, yabancı sermaye ile birlikte katma değerli ihracatın da Türkiye'nin geleceğini belirleyeceğini kaydetti.

Türkiye'nin gelecek yıllardaki ihracat tahminlerinde üç faktörün etkili olacağını bildiren Avdagiç, "Birincisi, hedef pazarların ne kadar büyüyeceği. İkincisi, petrol fiyatının ne olacağı. Ve son olarak Avro/dolar paritesi... 2021'de ihracatta yüzde 11, ithalatta yüzde 9.4 artış beklentisi var. Bu yıl yüzde 8-10 civarında daralması öngörülen AB ekonomisinin 2021'de yüzde 6 büyümesi bekleniyor. ABD'nin ise yüzde 4.5 büyüyeceği öngörülüyor. Komşu ve çevre ülkelerde ise büyüme daha yavaş olacak. Ancak genel itibariyle hedef pazarlarımızda oldukça iyi bir büyüme göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Programın 13. Etabını Şubat - Eylül 2020 döneminde tamamladıklarına işaret eden Avdagiç, projenin bu etabına dâhil olan 20 KOBİ'nin 19'unun 8 ayda ihracat yaptığını söyledi. Avdagiç, "Otomotiv sektöründe faaliyet göstermekte olan bir firmamız, 3 ülkeye toplamda 1 milyon 45 bin Avro tutarında ihracat yapmayı başardı. Firmalarımız 25 ülkeye ihracat yaptılar. İhracatın tutarı da 6 milyon 822 bin dolar oldu. Bir önceki etapta yer alan firmaların ihracatı ise 3 milyon 17 bin dolar olmuştu. Bu da şunu gösteriyor. Pandemi bizim firmalarımıza engel değil, fırsat olmuştur." diye konuştu.

İTO'nun uluslararası faaliyetlerine devam ettiğini kaydeden Avdagiç, şunları kaydetti:

"Bu amaçla iki önemli açılım gerçekleştirdik. Biri, Körfez'deki önemli dost ve müttefikimiz Katar açılımı, diğeri de Latin Amerika'nın güçlü ülkelerinden Uruguay'a yönelik Uruguay açılımı. Katarlı işadamlarına İstanbul'un iş imkânlarını aktardık. Uruguay Açılımı ile de tarihimizde ilk defa Uruguay Ticaret Odaları ile İstanbul Ticaret Odası olarak Mutabakat Zaptı imzaladık. Bu arada Tunus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mounir Mouakhar da odamızı ziyaret etti. İki kurum arasında ticari ve ekonomik ilişkiyi geliştirmek amacıyla işbirliği anlaşması imzaladık."