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’li dev bankadan ‘ SAT’ tavsiyesi! İşte nedeni…

Çokuluslu 'li dev yatırım bankası doların, Jeo Biden'ın ABD başkanlık seçimlerini kazanma ihtimalinin artması ve koronavirüs aşısına ilişkin ilerleme ile birlikte, 2018 yılında gördüğü düşük seviyelere doğru güçlü bir düşüş yapabileceği tahmininde bulundu.

Giriş Tarihi: 12.10.2020 12:32 Son Güncelleme: 12.10.2020 12:36 ABONE OL
ABD’li dev bankadan ‘DOLAR SAT’ tavsiyesi! İşte nedeni…

Aralarında Zach Pandl'ın bulunduğu analistleri, "Riskler doların zayıflığına doğru yöneliyor ve Trump'ın seçimleri kazanması ve aşıda kaydadeğer bir gecikme kombinasyonundan oluşan -pozitif bir sonuç ihtimalini göreceli olarak düşük görüyoruz" yorumunda bulundu.

ABD’li dev bankadan ‘DOLAR SAT’ tavsiyesi! İşte nedeni…

"2018'DEKİ DİP SEVİYELERİNE DÜŞMESİNE YOL AÇABİLİR"

Aynı analistler, " seçimlerinde bir 'mavi dalga" sonucu ve aşı takvimine ilişkin olumlu haberler, ticaret ağırlıklı ve dolar endeksinin 2018'deki dip seviyelerine düşmesine yol açabilir" şeklinde görüş bildirdi.

ABD’li dev bankadan ‘DOLAR SAT’ tavsiyesi! İşte nedeni…

Endeksi bu yıl şimdiye dek, yatırımcıların Fed'den gelen daha önce benzeri görülmemiş büyüklükteki parasal teşvikine ve dip seviyelere inmiş faizlere tepki vermesi ile birlikte, yüzde 3'ten fazla düştü ve Pazartesi günü 93 seviyesinin hafif üzerinde seyrediyor. Endeks 2018 yılında, yüzde 4'ten daha fazla düşüş olabileceğini ima eden 89 seviyesinin altında seyretmişti.

ABD’li dev bankadan ‘DOLAR SAT’ tavsiyesi! İşte nedeni…

Goldman, 'de başkanlık seçimlerine üç haftadan az bir süre kala anketlerde Demokrat aday Joe Biden'ın Başkan Trump ile arayı açması ile birlikte doların düşebileceği tahmininde bulunan UBS Asset Management ve Invesco Ltd.gibi kuruluşlara katıldı.

ABD’li dev bankadan ‘DOLAR SAT’ tavsiyesi! İşte nedeni…

Goldman, yatırımcılara dolarda, Meksika pesosu, Güney Afrika randı ve Hindistan rupisinden oluşan volatilite ağırlıklı sepet karşısında kısa pozisyona girme tavsiyesinde bulundu.

ABD’li dev bankadan ‘DOLAR SAT’ tavsiyesi! İşte nedeni…

"AŞIYA İLİŞKİN OLUMLU BEKLENTİLER RİSKLİ VARLIKLARINA DESTEK SAĞLAYABİLİR"

Stratjistler ayrıca karşılığı euro, Kanada ve Avustralya dolarları için "al" tavsiyesinde bulundu.

Analistler, "Son anketlerde Biden lehine açılan ara gecikmiş seçim sonuçları riskini azaltıyor ve kısa vadede aşıya ilişkin olumlu beklentiler riskli varlıklarına destek sağlayabilir" dedi.

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ABD’li dev bankadan ‘DOLAR SAT’ tavsiyesi! İşte nedeni…
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