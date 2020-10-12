ABD’li dev bankadan ‘DOLAR SAT’ tavsiyesi! İşte nedeni…

Dolar Endeksi bu yıl şimdiye dek, yatırımcıların Fed'den gelen daha önce benzeri görülmemiş büyüklükteki parasal teşvikine ve dip seviyelere inmiş faizlere tepki vermesi ile birlikte, yüzde 3'ten fazla düştü ve Pazartesi günü 93 seviyesinin hafif üzerinde seyrediyor. Endeks 2018 yılında, yüzde 4'ten daha fazla düşüş olabileceğini ima eden 89 seviyesinin altında seyretmişti.