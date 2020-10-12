Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 12/10/2020

Tüpraş (TUPRS, Sınırlı Negatif): Covid-19 salgınının küresel çapta akaryakıt ürünleri talebi üzerinde oluşan olumsuz etkisinin devam etmesi ve yüksek seyreden ürün stokları nedeniyle küresel akaryakıt ürün marjları önemli ölçüde zayıfladığından, 2020 yılı geleceğe yönelik beklentilerinde değişiklik yapılmıştır. Buna göre; 2020 yılı için öngörülen üretim beklentisi ~24 milyon tondan ~22 milyon tona, satış beklentisi de ~25 milyon tondan ~23 milyon tona revize edilmiştir. Bu değişiklikler sonrası, 2020 yılı için kapasite kullanımı beklentisi de %80 - 85 aralığından %75 - 80 aralığına düşürülmüştür. Diğer yandan, Akdeniz Kompleks Marjı beklentisi 1.0 - 2.0$/v seviyesinden ~-0.5$/v seviyesine, Tüpraş Net Rafineri Marjı beklentisi ise 3.0 - 4.0$/v seviyesinden ~1.0$/v seviyesine revize edilmiştir. Son olarak, rafinaj yatırımları beklentisi ~125 milyon USD'den ~115 milyon USD'ye düşürülmüştür.

Ziraat Yatırım