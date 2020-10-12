Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 12/10/2020

12 Ekim 2020 aracı kurumların raporlarına göre Borsa İstanbul'da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri belli oldu.
Eczacıbaşı İlaç (ECILC, Nötr): Şirketin %50 oranında ortak olduğu Kanyon Alışveriş Merkezi'ndeki kiracılarına 1 Eylül 2020 tarihine kadar ihtiyaç duyulabilecek kira indirimi ve diğer kira destek uygulamalarının güncel ziyaretçi sayısı ve iş hacmi dikkate alınarak Kanyon Yönetim İşletim ve Pazarlama A.Ş. tarafından belirlenmesine karar verildiği duyurulmuştu. Eylül-Aralık 2020 dönemi de dahil olmak üzere Koronavirüs salgınının perakende sektörü üzerindeki etkilerinin devam ettiği süre boyunca, Kanyon AVM'deki kira destek ve indirimi uygulamalarının Kanyon Yönetim tarafından belirlenmesinin devamına karar verilmiştir.
Ziraat Yatırım
Petkim (PETKM, Sınırlı Pozitif): Şirket, 2.112mn TL çıkarılmış sermayesinin %20 oranında bedelsiz artırılarak 2.534,4mn TL'ye yükseltilmesine karar verildiğini duyurmuştur.
Ziraat Yatırım
Tüpraş (TUPRS, Sınırlı Negatif): Covid-19 salgınının küresel çapta akaryakıt ürünleri talebi üzerinde oluşan olumsuz etkisinin devam etmesi ve yüksek seyreden ürün stokları nedeniyle küresel akaryakıt ürün marjları önemli ölçüde zayıfladığından, 2020 yılı geleceğe yönelik beklentilerinde değişiklik yapılmıştır. Buna göre; 2020 yılı için öngörülen üretim beklentisi ~24 milyon tondan ~22 milyon tona, satış beklentisi de ~25 milyon tondan ~23 milyon tona revize edilmiştir. Bu değişiklikler sonrası, 2020 yılı için kapasite kullanımı beklentisi de %80 - 85 aralığından %75 - 80 aralığına düşürülmüştür. Diğer yandan, Akdeniz Kompleks Marjı beklentisi 1.0 - 2.0$/v seviyesinden ~-0.5$/v seviyesine, Tüpraş Net Rafineri Marjı beklentisi ise 3.0 - 4.0$/v seviyesinden ~1.0$/v seviyesine revize edilmiştir. Son olarak, rafinaj yatırımları beklentisi ~125 milyon USD'den ~115 milyon USD'ye düşürülmüştür.
Ziraat Yatırım
Borsa İstanbul: Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında ALCAR.E, BRYAT.E, NATEN.E paylarında 12/10/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 26/10/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.
Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler; pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından ve brüt takas uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir.
SPK'nın 30/06/2020 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-30 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
RTA Laboratuvarları (RTALB): RTA Laboratuvarları olarak Covid-19 pandemisinin tanısı ve bağışıklığın tespiti amacıyla kullanılmak üzere bir LFT (Lateral Flow Test) hızlı tanı testi (Rapid Test) olan Cirrus Markalı testin çalışmaları tamamlanarak ve Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ÜTS sistemine kaydı gerçekleştirilmiştir.
Ziraat Yatırım
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (KLNMA): Banka, 850mn TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 750mn TL (%88,23529 oranında) artırılarak 1.600mn TL'ye çıkarılmasına karar verildiğini duyurmuştur.
Ziraat Yatırım
Verusa Holding (VERUS): Şirketin 26.06.2020 tarihli özel durum açıklamasında; %100 oranında bağlı ortaklığı olan Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.'nin sahip olduğu 26 adet maden ruhsatından biri olan Tokat İli Erbaa İlçesi'ndeki bakır maden sahasında yapılan ön incelemeler neticesinde elde edilen numunelerle ilgili analiz sonuçlarına göre, söz konusu maden sahasında tonda 3,95 - 12,54 gram aralığında altın madeni cevheri tespit edildiği kamuya duyurulmuştu.
Söz konusu maden sahasındaki altın rezerv miktarının tespiti ile sahanın işlenebilir ve ticarete konu edilebilir nitelikte olup olmadığının anlaşılabilmesi amacıyla yetkili bir firmayla sözleşme imzalanarak jeofizik ve jeoloji çalışmalarına 09.10.2020 tarihi itibariyle başlandığı açıklanmıştır.
Ziraat Yatırım