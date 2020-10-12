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Üretimde artışlarla fiyatlarında düşüş sürüyor

Küresel üretiminde artışlar nedeniyle, petrol fiyatlarında dün başlayan düşüşler sürüyor.

DHA
Giriş Tarihi: 12.10.2020 16:47 Son Güncelleme: 12.10.2020 16:47 ABONE OL
Üretimde artışlarla petrol fiyatlarında düşüş sürüyor

ABD'de patrol üreticileri, Delta Kasırgası'nın zayıflamasının ardından yeniden üretime geçme çalışmalarını hızlandırırken, Norveç'te bir süredir süren grev nedeniyle faaliyetleri durdurulan petrol kuyularında üretimin yeniden başlaması, küres el petrol piyasalarında fiyatların aşağıya çekilmesini destekledi.

Bunların yanında, Libya'da aylardır kapalı duran en büyük petrol sahası Sharara'da üretimin yeniden başlatıldığının duyurulması da fiyatlardaki düşüşün nedenleri arasına katıldı.

Bu gelişmelerle Aralık teslimi Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1.31 düşüşle 42.29 dolara, Kasım teslimi Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 1.50 düşüşle 39.99 dolara geriledi.

Altın ve petrol fiyatları düştü

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Üretimde artışlarla petrol fiyatlarında düşüş sürüyor
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