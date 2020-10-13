Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 13/10/2020

Aksigorta (AKGRT, Pozitif): Şirket'in 2020 Eylül ayındaki toplam prim üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %19 oranında artarak 422,8mn TL'ye yükselmiştir. Kara araçları sorumluluk hariç toplam üretim ise aynı dönemler itibarıyla %27 oranında artarak 269mn TL olmuştur. Diğer yandan, eylül ayı prim üretimi ile beraber Şirket'in 2020 Ocak - Eylül dönemi prim üretimi bir önceki yıla göre %13 oranında artarak 3.520mn TL'ye yükselmiştir. Kara araçları sorumluluk hariç toplam üretim ise yıllık olarak %14 oranında artmış ve 2.336mn TL olmuştur.

Ziraat Yatırım