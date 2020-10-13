Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 13/10/2020

13 Ekim 2020 aracı kurumların raporlarına göre Borsa İstanbul'da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri belli oldu.
Aksigorta (AKGRT, Pozitif): Şirket'in 2020 Eylül ayındaki toplam prim üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %19 oranında artarak 422,8mn TL'ye yükselmiştir. Kara araçları sorumluluk hariç toplam üretim ise aynı dönemler itibarıyla %27 oranında artarak 269mn TL olmuştur. Diğer yandan, eylül ayı prim üretimi ile beraber Şirket'in 2020 Ocak - Eylül dönemi prim üretimi bir önceki yıla göre %13 oranında artarak 3.520mn TL'ye yükselmiştir. Kara araçları sorumluluk hariç toplam üretim ise yıllık olarak %14 oranında artmış ve 2.336mn TL olmuştur.
Ziraat Yatırım
Anadolu ISUZU (ASUZU, Sınırlı Pozitif): Moldova Kişinev Belediyesi'nin açmış olduğu toplam 100 adet otobüs alımına ilişkin şehir içi toplu taşıma ihalesine 10 Eylül 2020 tarihinde teklif verilmiş olup; teklifin kazanan teklif olduğu şirkete bildirilmiştir. Toplam ihale bedeli yaklaşık 13,3mn EUR olup 100 adet otobüs teslimatı ve bu araçların satış sonrası hizmetlerinin yerine getirilmesini kapsamaktadır.
Ziraat Yatırım
İş Bankası (ISCTR, Nötr): Banka tarafından yurt içinde 30 milyar TL nominal değere kadar farklı tür ve vadelerde TL cinsinden borçlanma aracı ve 3 milyar TL Türk Lirası nominal değere kadar farklı tür ve vadelerde Türk Lirası cinsinden yapılandırılmış borçlanma aracı ihraç edilmesine karar vermişti. Söz konusu karar kapsamında Banka tarafından SPK'ya gerekli başvuruda bulunulmuştur.
Ziraat Yatırım
Odaş Elektrik (ODAS, Sınırlı Pozitif): Şirketin %100 bağlı ortaklığı olan Çan Kömür ve İnşaat A.Ş.'nin paylarının halka arzına yönelik başvuru 12.10.2020 tarihi itibariyle SPK'ya yapıldığı duyurulmuştur.
Ziraat Yatırım
Perakende: Birleşmiş Markalar Derneği (BMD), cadde mağazalarında canlanmanın gözlendiğini, AVM mağazalarında ise yatay seyrin sürdüğünü bildirdi. BMD Başkanı Öncel, "Üyelerimiz mağazalarını açık tutmak ya da kapatmak konusunda rota arayışındalar. Son dönemde AVM'lerde kapama müzakerelerinin giderek arttığını gözlemliyoruz" dedi. Kaynak: Dünya
Beşiktaş Futbol (BJKAS): Beşiktaş Futbol 1Ç2020'de (1 Haziran - 31 Ağustos dönemi) 40,4 TL net dönem zararı kaydetmiştir. Beşiktaş Futbol geçen yılın aynı döneminde 66,8mn TL net dönem zararı elde etmişti. Şirket'in bu dönemdeki satış gelirleri 120,3mn TL ile yıllık %6,5 oranında artış kaydederken, brüt kar 67,5mn TL olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde 21,2mn TL brüt zarar kaydedilmişti. Operasyonel giderleri 7,4mn TL olan şirket, diğer faaliyetlerden 43,3mn TL gider kaydetmiş ve böylece esas faaliyet karı 16,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin bu dönemdeki net finansman gideri 64,7mn TL'dir. Şirket geçen yılın aynı dönemindeki finansman gideri ise 36,1mn TL idi.
Ziraat Yatırım
Galatasaray Sportif (GSRAY): Galatasaray Sportif 1Ç2020'de (1 Haziran - 31 Ağustos dönemi) 39,5mn TL net dönem zararı kaydetmiştir. Şirket geçen yılın aynı döneminde 79,6mn TL net dönem karı elde etmişti. Şirket'in bu dönemdeki satış gelirleri 151,8mn TL ile yıllık %20,9 oranında azalış kaydederken, brüt kar 12,8mn TL olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde 67,9mn TL brüt kar kaydedilmişti. Şirket bu dönemde 21,3mn TL net finansman gideri kaydetmiştir. Şirket geçen yılın aynı döneminde önemli bir finansman geliri/gideri kaydetmezken, 18,8mn TL yatırım faaliyetlerinden gelir kaydetmişti.
Ziraat Yatırım
Fenerbahçe Futbol (FENER): Fenerbahçe Futbol 1Ç2020'de (1 Haziran - 31 Ağustos dönemi) 31,2mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmiştir. Fenerbahçe Futbol geçen yılın aynı döneminde 81,5mn TL ana ortaklık net dönem karı elde etmişti. Şirket'in bu dönemdeki satış gelirleri 120,1mn TL ile yıllık %26,1 oranında artış kaydederken, brüt kar 24,4mn TL olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde 0,3mn TL brüt zarar kaydedilmişti. Şirket bu dönemde 16,7mn TL net finansman gideri kaydetmiştir. Şirket geçen yılın aynı döneminde önemli bir finansman geliri/gideri kaydetmezken, 101,6mn TL yatırım faaliyetlerinden gelir kaydetmişti.
Ziraat Yatırım