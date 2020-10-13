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haberi | Hazine ve Maliye Bakanı 'tan üretim mesajı

haberi: Hazine ve Maliye Bakanı bugün açıklanan verilerini değerlendirdi. Bakan Albayrak, "OECD'de 1, dünyada 2'nciyiz. Ağustosta üretimi yıllık %10,4; perakende satış hacmi %5,8 artarken sektörel ciro endeksi ise yıllık %23,5 yükseldi." açıklamasında bulundu.

Giriş Tarihi: 13.10.2020 11:31 Son Güncelleme: 13.10.2020 11:43 ABONE OL
Son dakika haberi | Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan üretim mesajı

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün açıklanan sanayi üretim verileri ile ilgili sosyal medya hesabından önemli bir paylaşımda bulundu.

MİLLİ EKONOMİ VURGUSU

Bakan Albayrak paylaşımında, "OECD'de 1, dünyada 2'nciyiz! Ağustosta sanayi üretimi yıllık %10,4; perakende satış hacmi %5,8 artarken sektörel ciro endeksi ise yıllık %23,5 yükseldi. İhracat treninin başına üretim lokomotifini getirerek istikrar ve verimlilik vagonlarını milli ekonomi raylarına oturtuyoruz." ifadelerini kullandı.

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Son dakika haberi | Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan üretim mesajı
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