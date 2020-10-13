Son dakika haberi | Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan üretim mesajı

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün açıklanan sanayi üretim verileri ile ilgili sosyal medya hesabından önemli bir paylaşımda bulundu.

MİLLİ EKONOMİ VURGUSU

Bakan Albayrak paylaşımında, "OECD'de 1, dünyada 2'nciyiz! Ağustosta sanayi üretimi yıllık %10,4; perakende satış hacmi %5,8 artarken sektörel ciro endeksi ise yıllık %23,5 yükseldi. İhracat treninin başına üretim lokomotifini getirerek istikrar ve verimlilik vagonlarını milli ekonomi raylarına oturtuyoruz." ifadelerini kullandı.