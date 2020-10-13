SON DAKİKA! 'Koronavirüs aşısı' konusunda flaş gelişme: Durduruldu!

SON AŞAMANIN EN GEÇ 2021 BAŞINDA SONUÇLANMASI BEKLENİYORDU

J&J'den 25 Eylül'de yapılan açıklamada, üretilen Covid-19 aşısının, klinik deneylerde virüse karşı güçlü bağışıklık oluşturduğunun gözlendiği belirtilmişti.

''Ad26.COV2.S'' adı verilen aşının tek dozunun iki doza eşit derecede olumlu tepki verdiği kaydedilen açıklamada, son aşama olarak aşının 60 bin kişi üzerinde deneneceği, daha sonra ABD Gıda ve İlaç Dairesine kullanım izni ve seri üretim için başvuru yapılacağı aktarılmıştı.

Firma yetkilileri, 3. faz olarak bilinen son aşamanın yıl sonuna veya 2021 başına kadar sonuçlanmasını beklediklerini açıklamıştı.