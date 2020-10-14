Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 14/10/2020

Tat Gıda (TATGD, Sınırlı Pozitif): Şirketin makarna ve unlu mamuller iş kolundaki faaliyetlerinin durdurulmasını takiben, İzmir ili Bornova ilçesinde bulunan makarna işkoluna ait gayrimenkulün uygun koşulların oluşması halinde satışı için çalışmalara başlandığı açıklanmıştı. Bu kapsamda gerçekleştirilen elektronik ihalede, söz konusu gayrimenkul için İzka İnşaat Taahhüt Mühendislik Ltd. Şti. tarafından verilen KDV hariç 85,5mn TL tutarındaki teklif en iyi teklif olmuştur. Alıcı firmadan 5mn TL teminat mektubu alınmış olup; satış işlemi gayrimenkulün ihalede belirlenen koşullar üzerinden satışı için nihai yönetim kurulu kararının alınarak satış bedelinin tahsili ve tapuda devir işlemlerinin tescilini takiben tamamlanacaktır.

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