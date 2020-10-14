Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 14/10/2020

14 Ekim 2020 aracı kurumların raporlarına göre Borsa İstanbul'da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri belli oldu.
Emlak Konut GYO (EKGYO, Nötr): Şirket'in İstanbul- Tuzla mülkiyetinde bulunan 10.053 m2 yüz ölçümlü arsa KDV Hariç 39mn TL (KDV Dahil 46mn TL) bedel üzerinden e-İhale ile Açık Artırma Usulü ile satışa sunulmuş olup, söz konusu arsa için 09.10.2020 tarihinde sonuçlanan e-İhalede toplamda KDV Hariç 39,4mn TL (KDV Dahil 46,5mn) teklif gelmiştir.
Ziraat Yatırım
Tat Gıda (TATGD, Sınırlı Pozitif): Şirketin makarna ve unlu mamuller iş kolundaki faaliyetlerinin durdurulmasını takiben, İzmir ili Bornova ilçesinde bulunan makarna işkoluna ait gayrimenkulün uygun koşulların oluşması halinde satışı için çalışmalara başlandığı açıklanmıştı. Bu kapsamda gerçekleştirilen elektronik ihalede, söz konusu gayrimenkul için İzka İnşaat Taahhüt Mühendislik Ltd. Şti. tarafından verilen KDV hariç 85,5mn TL tutarındaki teklif en iyi teklif olmuştur. Alıcı firmadan 5mn TL teminat mektubu alınmış olup; satış işlemi gayrimenkulün ihalede belirlenen koşullar üzerinden satışı için nihai yönetim kurulu kararının alınarak satış bedelinin tahsili ve tapuda devir işlemlerinin tescilini takiben tamamlanacaktır.
Ziraat Yatırım
Türk Hava Yolları (THYAO, Nötr):Boeing Türk HavaYolları'na Eylül'de 2 adet 787 Dreamliner uçağı teslim ettiğini bildirdi.
Ziraat Yatırım
Halka Arz: Kervan Gıda, halka arz olmak için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurduğunu duyurdu. Sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla halka arz olacak kurumun, şirket paylarının 2020 yılında halka arz edilerek Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi planlanıyor. Hali hazırda 85 ülkeye ürün ihraç eden ve ABD, İngiltere, Almanya ve Rusya'da satış şirketleri bulunan Kervan Gıda, Bebeto markası ve geniş ürün gamı ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Kaynak: Matriks
Ege Profil (EGPRO): Şirketin hakim ortağı DECEUNINCK N.V.'nin sahip olduğu borsada işlem gören nitelikte, halka açık, hamiline paylardan 4mn (dört milyon) adet Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EGPRO) paylarının; fiili dolaşım oranını %10'un üzerine çıkartılarak, yıldız pazarda işlem görmesini temin etmek gayesi ile 1 nominal pay değeri 17 TL'den az olmamak kaydıyla ve 22 TL ortalama ile Borsa İstanbul A.Ş.'de 31.10.2021 tarihine kadar satarak fiili dolaşıma dahil etmeye karar vermiştir. Hisse haber sonrası dün günü %9,9 oranında kayıpla kapamıştır.
Ziraat Yatırım
Katmerciler (KATMR): Şirket yurtdışı kaynaklı 8,1mn USD tutarında muhtelif araç üstü ekipman siparişi almıştır. Teslimatlar 2021 yılı içerisinde yapılacaktır. Hisse dün günü %9,9 oranında artışla kapamıştır.
Ziraat Yatırım
Karel Elektronik (KAREL): Şirket, Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacına yönelik sayısal Sahra Santrali tedariki için 18mn TL'lik sipariş almıştır. Siparişe konu santrallerin teslimatları 2021 yılı içerisinde gerçekleşecektir. Hisse dün günü %0,1 oranında artışla kapamıştır.
Ziraat Yatırım
Türk PrysmianKablo (PRKAB): Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından yapılan 400 kV Çanakkale Boğaz (Lapseki 3-Sütlüce 3) Geçişi & İzmit Körfez (Hersek-Dilovası) Geçişi Denizaltı Kablo Bağlantı İşleri Projeleri ihalesi için Şirket ile birlikte PrysmianPowerlink S.r.l.'nin oluşturduğu DB.KAB. 19 Adi Ortaklığı tarafından verilen teklifin en düşük ikinci teklif olduğu öğrenilmiştir. İhale teknik değerlendirme aşamasındadır. Hisse dün günü %7,5 oranında kayıpla kapamıştır.
Ziraat Yatırım