ABD Hazine Bakanı Mnuchin: Mali teşvik paketi seçimlerden önce çıkmaz

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ekonomik destek paketinin 3 Kasım başkanlık seçimlerinden önce çıkmasını beklemediğini söyledi. Mnuchin ve Temcilciler Meclisi Sözcüsü Nancy Pelosi, ekonomiye desteğe yönelik geniş çaplı bir paket konusunda anlaşmaya varmada güçlük çekiyor.

Müzakereciler Çarşamba günü koronavirüs destek paketi konusunda görüşmelere tekrar başladı, ancak Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin paketin içeriği ve büyüklüğüne ilişkin görüş ayrılıkları halen devam ediyor.

Mnuchin, Çarşamba günü Milken Institute'ın düzenlediği bir konferansta, Pelosi ile görüşmelerinin "kapsamlı" olduğunu söyledi, ancak iki taraf arasında önemli farklar bulunduğuna dikkat çekti. Mnuchin, destek paketi konusunda seçimler öncesi anlaşmaya varma ve bu paketin onaylanma ihtimalinin düşük olduğunu söyledi.

SEÇİMDEN ÖNCE ANLAŞMAYA VARMAK ZOR

Mnuchin, "Bu noktada, seçimler öncesi anlaşmaya varmak ve bunu uygulamaya koymak zor olacak" dedi.

Pelosi ve Mnuchin, Çarşamba günü gerçekleştirdikleri yaklaşık bir saat süren görüşmelerinde, yönetimin son 1.8 trilyon dolarlık paketinin çerçevesinin dili ile Pelosi'nin bu ay Meclis'ten geçirdiği Temsilciler Meclisi Demokratlarının 2.2 trilyon dolar büyüklüğündek teşvik planını karşılaştırdılar.

Taraflar Perşembe günü tekrar görüşme konusunda anlaştı.

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