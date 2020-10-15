ABD işsizlik maaşı başvuruları beklentinin üzerinde gerçekleşti

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 10 Ekim haftası 898,000 ile beklenenden daha yukarıda gerçekleşti. Bloomberg'in anketine katılan ekonomistlerin tahminlerinin medyanına göre, bu verinin 825,000 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyordu.

Ankete katılan 43 ekonomistin tahminleri 750,000 ile 860,000 arasında geldi. 4 haftalık hareketli ortalamalara göre işsizlik maaşı başvuruları 10 Ekim haftası 866,300 oldu.Önceki haftanın verisi 840,000'den 845,000'e revize edildi.

Süregelen işsizlik maaşı başvuruları 3 Ekim haftası 1,165,000 düşerek 10,018,000 seviyesine indi. Beklenti bu verinin 10,550,000 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. Önceki haftanın verisi 10,976,000'den 11,183,000'e revize edildi.

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