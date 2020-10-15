Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 15/10/2020

RTA Laboratuvarları (RTALB): Diagnovital Sars-CoV-2 Real Time PCR kitine ilişkin Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durum Listesine (EUL) kabulü yönünde yapılan başvurunun evrak değerlendirme süreci sonucunda reddedildiği DSÖ'nün internet sitesinde yayımlanmıştır. Söz konusu başvurunun ret nedenleri ile, eksikliğin giderilir bir eksiklik olup olmadığı DSÖ'ne sorulmuş ve itiraza yönelik çalışmalara başlanmıştır. Bununla beraber; 15.06.2020 tarihinde açıklandığı üzere; tescil süreçlerinin tamamlanmış olması durumunun dahi, bu tescilin ilgili ürünlerin hedef pazar veya sektörde satışa dönüşmesi garantisi anlamına gelmemektedir. Korumacı diğer politikalar ya da rekabet dezavantajı kimi durumlarda onay alınmış olsa dahi ilgili hedef pazara girişi engellenebilmektedir. Kimi durumlarda ise, Şirket özelinde DSÖ sürecinde olduğu üzere, ilgili tescil sadece genel bir kabul niteliğini taşımakta, ilgili ürünün pazarlanabilmesi için hedef pazarda ayrıca tescile tabi tutulmaktadır. Tescil süreçlerindeki bu kriterler her ülkede farklılık göstermektedir. Bu, aynı ürünün kimi hedef pazarlarda tescili gerçekleşirken, kimi hedef pazarlarda ise reddedilmesi ile sonuçlanabilmektedir. Bu nedenle DSÖ'nün Acil Durum Listesine (EUL) kabulü yönünde yapılan başvurunun reddedilmiş olmasının üretim ve satışlar üzerinde olumsuz yönlü bir etkisinin olmayacağına inanılmaktadır.

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