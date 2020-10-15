Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 15/10/2020

15 Ekim 2020 aracı kurumların raporlarına göre Borsa İstanbul'da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri belli oldu.
Çimsa (CIMSA, Sınırlı Pozitif): Şirket'in %40, ana ortağı Sabancı Holding'in (SAHOL, Nötr) %60 oranında sermayesine katılacağı 87nm EUR sermayeli Hollanda'da yerleşik Cimsa Sabancı Cement BV (CSC BV) unvanlı yeni bir şirket kurulmasına, CSC BV'ye kurucu ortak olarak iştirak edilmesine ve 34,8mn adet pay karşılığında (Sabancı Holding 52,2mn) 34,8mn EUR tutarında (Sabancı Holding 52,2mn EUR) sermaye konulmasına Şirket Yönetim Kurulu tarafından karar verilmiştir.
Ziraat Yatırım
Halk GYO (HLGYO, Nötr): Şirket portföyündeki projelere ait, 2020 yılı 3. çeyrek (01.07.2020-30.09.2020) dönemine ilişkin satış rakamları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. Bizimtepe Aydos Projesi'nde (Halk GYO-Vakıf GYO (VKGYO, Nötr) Adi Ortaklığı %50-50), toplamda 6,9bin m² satılabilir alana sahip, 52 adet bağımsız bölüm, KDV hariç 33,6mn TL tutarla satılmıştır. Eskişehir Panorama Plus Projesi'nde, toplamda 377m² satılabilir alana sahip, 2 adet bağımsız bölüm, tapu devri ile KDV hariç 960bin TL tutarla satılmıştır. Erzurum Şehristan Projesi'nde (Halk GYO-Erkonut Adi Ortaklığı %50-50), toplamda 1,7bin m² satılabilir alana sahip, 10 adet bağımsız bölüm, KDV hariç 4,5mn TL tutarla satılmıştır.
Ziraat Yatırım
Halka Arz: Arzum, halka arz için SPK'ya başvuru yaptığını duyurdu. Kuruluştan konuya ilişkin yapılan basın açıklamasına göre 50 yılı aşkın tecrübesiyle küçük ev aletleri sektörünün önde gelen şirketlerinden Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Arzum"), şirket paylarının halka arzı kapsamında izahname onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") başvurdu. Kaynak: Matriks
Ziraat Yatırım
Kurumlar Vergisi: Hükümet 2021 yılı ve sonrasında uygulanmak üzere kurumlar vergisinde 'sürpriz bir oran' üzerinde çalışıyor. Kurumlar Vergisi'nde oran, ciro kriterleri baz alınarak yüzde 15 ile 18 arasında değişecek. Bu kapsamda uygulanacak oranlara 10 milyon lira sınırı getirileceği öğrenildi. 2017 yılında yapılan değişiklikle, kurumlar vergisi oranı 2018, 2019 ve 2020 yılları kurum kazançlarına uygulanmak üzere geçici olarak yüzde 20'den yüzde 22'ye çıkarıldı. Üç yıllık bir dönemi kapsayan bu uygulamanın süresi, 31 Aralık'ta sona eriyor. Herhangi bir değişiklik olmadığı takdirde, 2021 ve sonraki yıllar kurum kazançlarına yeniden yüzde 20 kurumlar vergisi uygulanacak. Kaynak: Dünya
RTA Laboratuvarları (RTALB): Diagnovital Sars-CoV-2 Real Time PCR kitine ilişkin Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durum Listesine (EUL) kabulü yönünde yapılan başvurunun evrak değerlendirme süreci sonucunda reddedildiği DSÖ'nün internet sitesinde yayımlanmıştır. Söz konusu başvurunun ret nedenleri ile, eksikliğin giderilir bir eksiklik olup olmadığı DSÖ'ne sorulmuş ve itiraza yönelik çalışmalara başlanmıştır. Bununla beraber; 15.06.2020 tarihinde açıklandığı üzere; tescil süreçlerinin tamamlanmış olması durumunun dahi, bu tescilin ilgili ürünlerin hedef pazar veya sektörde satışa dönüşmesi garantisi anlamına gelmemektedir. Korumacı diğer politikalar ya da rekabet dezavantajı kimi durumlarda onay alınmış olsa dahi ilgili hedef pazara girişi engellenebilmektedir. Kimi durumlarda ise, Şirket özelinde DSÖ sürecinde olduğu üzere, ilgili tescil sadece genel bir kabul niteliğini taşımakta, ilgili ürünün pazarlanabilmesi için hedef pazarda ayrıca tescile tabi tutulmaktadır. Tescil süreçlerindeki bu kriterler her ülkede farklılık göstermektedir. Bu, aynı ürünün kimi hedef pazarlarda tescili gerçekleşirken, kimi hedef pazarlarda ise reddedilmesi ile sonuçlanabilmektedir. Bu nedenle DSÖ'nün Acil Durum Listesine (EUL) kabulü yönünde yapılan başvurunun reddedilmiş olmasının üretim ve satışlar üzerinde olumsuz yönlü bir etkisinin olmayacağına inanılmaktadır.
Ziraat Yatırım
Verusatürk GSYO (VERTU): Şirket'in %50 oranında pay sahibi olduğu girişim şirketi CoreEngage Yazılım A.Ş. tarafından yazılım hizmetleri ve dijital oyun yazılımları alanında faaliyet göstermek amacıyla, sermayesinin %100'ü CoreEngage Yazılım A.Ş. ait olmak üzere 1mn TL sermayeli "Zeroone Interactive Yazılım Anonim Şirketi" unvanlı yeni bir şirket kurulmuş olup, şirketin tescil işlemleri 14.10.2020 (dün) tarihinde tamamlanmıştır.
Ziraat Yatırım