Petrol yükseldi altın yatay seyretti: İşte emtia piyasalarında son durum...

ABD hampetrol stokları, 9 Ekim'de sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 5.4 milyon varil düştüğünün açıklanmasının ardından, petrol fiyatları yükseldi.



Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) verilerine göre, ABD'de benzin stokları da aynı haftada 1.5 milyon varil, damıtılmış petrol ürünü rezervleri de 1 milyon 900,000 varil azaldı.



Artan Covid-19 vakaları ve büyük ekonomilerde yeni kısıtlamaların gelebileceği endişeleriyle gelen güvenli liman alımlarının desteğindeki altın fiyatları Çarşamba günü döndükleri 1,900 dolar düzeyinde yatay hareket ediyor.



Küresel emtia piyasalarında;



- Brent petrol yüzde 0.60 düşüşle 43.17 dolar,

- Batı Teksas yüzde 0.39 düşüşle 41.27 dolar,

- altın yüzde 0.11 düşüşle 1,900.13 dolar,

- gümüş yüzde 0.50 düşüşle 24.14 dolar,

- bakır yüzde 0.43 artışla 6,714.50 dolar,

- platin yüzde 0.13 artışla 861.93 dolar,

- paladyum yüzde 0.33 artışla 2,360.86 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada gram altın 484 liraya, çeyrek altın 793 liraya, Cumhuriyet altını da 3,155 liraya geriledi.

Gedik Yatırım'ın analizinde, Brent petrolde 43 dolar üzerinde bir gelişme olduğuna işaret edilerek, şöyle denildi:

"Geçtiğimiz haftaki ulusal stokların beklentilerin aksine düşüş kaydetmesi, talepte bir artış olduğu anlamına geliyor. Bu durumda, petrol fiyatlarını olumlu etkiledi. Ancak, pandemi nedeniyle talep ciddi bir sorun ve kısa vadede talepte toparlanma beklenmiyor.

"Dolayısıyla, petroldeki bu yükseliş hareketi uzun soluklu olmayabilir. Avrupa'da bazı ülkelerde karantinalar gündeme gelmeye başladı çünkü virüs vaka sayısındaki artış ülkeleri tedirgin etmeye başladı.

"Aşı çalışmalarıyla ilgili netleşen bir durum yok. Bu tablo karşısında, petrol fiyatlarında da oynaklık devam edebilir. Bu konu başlıklarına karşı dikkatli olunmasında fayda var."

Gedik Yatırım'ın altın analizinde de, "Ons altın yeniden 1,900 dolar sınırında" denilerek, şöyle devam edildi:

"Johnson&Johnson Şirketi bu hafta aşı çalışmalarına ara verdiğini duyurdu. Piyasalar yakın zamanda bir aşı haberi beklediklerinden bu durum rahatsız ediyor.

"ABD'de teşvik paketine dair belirsizlik sürüyor ve Hazine Bakanı kısa vadede bir anlaşmaya varmanın zor olabileceğini ifade etti.

"Avrupa'da da bazı ülkelerde karantinalar yeniden gündeme gelmeye başladı. Kısacası piyasada risk iştahı zayıf ve bu durum altının sınırlı da olsa yükselişini destekliyor.

"Ancak, panik havası daha da artarsa piyasa nakde kaçarsa bu durum altında da kısa süreli satışlara neden olabilir."

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