Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 16/10/2020

16 Ekim 2020 aracı kurumların raporlarına göre Borsa İstanbul'da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri belli oldu.
Alarko Holding (ALARK, Nötr): Bağlı Ortaklığı Altek Alarko Elektrik Santralları Tesis İşletme ve Ticaret A.Ş.' nin bilanço aktifinde yer alan Kırklareli ilinde kurulu Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı'nda ekonomik sebeplerle en az 1 yıl boyunca elektrik üretimi yapılmayacağı, bu durumun Şirketin faaliyet sonuçları üzerinde önemli bir etkisi olmayacağı daha önce kamuya duyurulmuştu. Söz konusu santralin kapatılarak ekipmanlarının satışı amacıyla, elektrik üretim lisansının iptal edilmesi talebiyle EPDK' ya başvurulmasına karar verilmiştir. 05.11.2018 tarihinden beri ekonomik sebeplerle elektrik üretimi durdurulmuş olan bu santralin kapatılmasının Şirketin faaliyet sonuçları üzerinde bir etkisi olmayacaktır.
Ziraat Yatırım
Anadolu Isuzu (ASUZU, Sınırlı Pozitif): Şirket Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın açmış olduğu toplam 109 adet otobüs alımına ilişkin şehir içi toplu taşıma ihalesinin 102 adetlik kısmına 15 Ekim 2020 tarihinde teklif vermiş olup; teklifin en iyi teklif olduğu şirkete bildirilmiştir. İhale sonucunun kesinleşmesi için, Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde, alıcı kurumdan sözleşme imzalanmasına ilişkin davet mektubunun gelmesi beklenecektir. Teslimatların 2021 yılı içinde partiler halinde tamamlanması öngörülmektedir. Hisse dün günü %2,2 oranında artışla kapamıştır.
Ziraat Yatırım
Karsan (KARSN, Nötr): Şirket Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın açmış olduğu, 15.10.2020 tarihli 3 bölümden oluşan ihalenin 2 bölümüne katılmaya karar vermiş olup, bu çerçevede 70 adet solo (en az 12 metre) ve 30 adet körüklü (en az 18 metre) CNG yakıtlı Otobüs ihalesi ile 2 adet dizel yakıtlı uzun yol otobüsü (7,7 - 10 metre) ihalesine teklif vermek suretiyle katılım sağlamıştır. CNG yakıtlı otobüslerin 5 yıl ve dizel yakıtlı otobüslerin ise 2 yıl süre ile garanti ve bakım onarım işlemlerinin de üstlenildiği söz konusu ihaleye en iyi ikinci teklif Şirket tarafından verilmiştir.
Ziraat Yatırım
Konut: Türkiye genelinde konut satışları 2020 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %6,9 azalarak 136.744 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 25.399 konut satışı ve %18,6 ile en yüksek paya sahip oldu. Eylül ayı ile birlikte Ocak-Eylül döneminde 1,16 milyon konut satışı gerçekleşerek, bir önceki yılın aynı dönemine göre %34,2 artış gösterdi. Diğer yandan, Türkiye genelinde 2020 Eylül ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %38,5 azalış göstererek 35.576 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %26,0 olarak gerçekleşti. Son olarak, yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %26,1 artarak 5.269 olurken, Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı İran vatandaşlarına yapıldı.
Bedelli Sermaye Artırımları: SPK, Katmerciler Araç Üstü Ekipmanlar'ın (KATMR) mevcut 75mn TL'lik sermayeyi bedelli olarak 142,5mn TL artırarak 217,5mn TL'ye yükseltmesine ve İhlas Gayrimenkul Proje'nin (IHLGM) mevcut 665.538.887 TL'lik sermayeyi bedelli olarak 334.461.113mn TL artırarak 1 milyar TL'ye yükseltmesine yönelik başvurularını onayladı.
Anadolu Hayat Emeklilik (ANHYT): Şirket'in 2020 Eylül ayındaki toplam brüt prim üretimi 109,9mn TL gerçekleşerek yıllık %22 oranında gerilemiştir. Eylül ayı prim üretimi ile birlikte Ocak - Eylül 2020 dönemi toplam brüt prim üretimi ise yıllık %96 oranında artarak 1.328mn TL'ye yükselmiştir.
Ziraat Yatırım
Reysaş GYO (RYGYO): Şirketin portföyünde bulunan Antalya İli Serik İlçesi Çandır Mahallesi 1561 Parsel üzerindeki 69.424,50 m2 arsa üzerinde bulunan 42.483 m2 deponun 3.000 m2'lik kapalı raflı depolama alanı ile 3*7 m2 konteyner ofis alanı "Vivense Teknoloji Hizmetleri ve Ticaret A.Ş."ye 5 seneliğine kiraya verilmiştir. Kiraya verilen depodan 5 senede yaklaşık 5.000.000-TL+KDV gelir elde edilecektir.
Ayrıca, Şirket tarafından 21/07/2020 tarihinde Özel Durum Açıklaması ile duyurulan; Ankara İli Kahramankazan İlçesi Saray Mahallesi 693 Ada 1 Parsel üzerindeki 11.970 m2 arsa üzerinde bulunan 13.833,5 m2 deponun kiralanan 3.500 m2'lik depolama alanına ek 750 m2 depolama alanı kiracısı "Vivense Teknoloji Hizmetleri ve Ticaret A.Ş."ye ek protokol yapılarak 2 seneliğine kiraya verilmiştir. Kiraya verilen depodan 2 senede yaklaşık 325.000-TL+KDV gelir elde edilecektir.
Ziraat Yatırım