Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 16/10/2020

Konut: Türkiye genelinde konut satışları 2020 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %6,9 azalarak 136.744 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 25.399 konut satışı ve %18,6 ile en yüksek paya sahip oldu. Eylül ayı ile birlikte Ocak-Eylül döneminde 1,16 milyon konut satışı gerçekleşerek, bir önceki yılın aynı dönemine göre %34,2 artış gösterdi. Diğer yandan, Türkiye genelinde 2020 Eylül ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %38,5 azalış göstererek 35.576 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %26,0 olarak gerçekleşti. Son olarak, yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %26,1 artarak 5.269 olurken, Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı İran vatandaşlarına yapıldı.

