Dolar kurunda son durum...

Dün en düşük 7,9035, en yüksek 7,9519 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 7,9355'ten tamamladı.

Dolar/TL, haftanın son işlem gününe düşüşle başlamasının ardından saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 7,9330'dan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 9,2840'tan, sterlin/TL yüzde 0,2 değer kaybıyla 10,2250'den satılıyor.

Dolar endeksi, yatay seyirle 93,8 seviyesinde dengelendi. Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1,1700 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi ve konut fiyat endeksinin, yurt dışında ise Avrupa'da dış ticaret ve enflasyon, ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve Michigan Üniversitesi Güven Endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı çalışmaları, teşvik paketi ve ABD başkanlık seçimlerine ilişkin haber akışının gündemin ön sıralarındaki yerini koruduğunu kaydeden analistler, ayrıca jeopolitik gelişmelere ilişkin gelişmelerin de izlendiğini bildirdi.

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