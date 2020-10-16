Milyonlarca kişi bekliyordu: Borç yapılandırması geliyor! İşte aşama aşama gerçekleşecek adımlar…

Ak Parti Grup Başkanı Mehmet Muş'un açıkladığı yapılandırma geniş kitleler tarafından uzun zamandır bekleniyordu. Özellikle pandemi döneminde esnafın ve KOBİ'lerin SGK primleri ve vergi borçları 6 ay ertelenmişti. Bu Erteleme ile birlikte cari ödemelerin de gelmesi ve birikmiş 9 aylık ödemenin olması vatandaşı zorlayacaktı. Bu yapılandırma ile birlikte hem esnaf hem KOBİ'ler hem de vatandaş önemli bir yükten kurtulacak.

Bu noktada henüz teknik çalışmalar sürüyor. Ancak Mehmet Muş yapılandırmanın geçmiş yıllarda yapılanlara benzeyeceğini söyledi.

Geçmiş yıllarda getirilen yapılandırmalarda faizler bilinirken ana para borçları düşük vade oranlarıyla taksitlere bölünüyor. 36 ayı bulan taksitlerle borçlar kolayca ödeniyor. Yapılandırma gerçekleştiğinde hacizler duruyor.

Yapılandırma konusu olan borçların kesinleşmiş olması gerekiyor. Daha önceki yapılandırmalarda SGK prim borçlarıyla birlikte trafik cezalarından emlak vergisine MTV'den su borcuna kadar kamuya olan tüm borçlar kapsama alınmıştı.

Burada dikkat edilmesi gereken nokta bir af değil yapılandırma yani yeniden kolay ödenir hale getirme durumu olacak. o yüzden borçların silinmesi söz konusu değil ancak faiz ve gecikme cezalarında indirimler yapılabilecek.

Özetle şu aşamalar gerçekleşecek...

*Tüm vergi ve SGK prim borçları kapsamda olacak

*Af değil yapılandırma yapılacak

*Teknik çalışma sonrası Meclis'e gelecek

*Geçmiş dönem yapılandırmalara benzeyecek

*Buna göre faizler silinip ana para borcu belli vade oranlarıyla taksitlendirilecek.

Bu arada istihdam paketi de komisyonda görüşülmeye başlayacak. İstihdam paketinde ise şu önemli başlıklar yer alacak..

*Hızla işe dönüş desteği devreye alınacak.

*İşsizlik ödeneği alanların primini devlet ödeyecek

*25 yaş altı ve 50 yaş üstü kişilerin istihdamı kolaylaşacak.

*Türkiye'de esnek çalışma modelleri yaygınlaşacak

*İlave istihdamın primi devletten olacak.