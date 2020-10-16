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Son dakika | Bakan Albayrak: 10 milyar TL'lik destek paketini devreye alıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı '' ile ilgili hesabından açıklamada bulundu. Bakan Albayrak, "Bacasız sanayimiz sektörünün yanındayız! Turizm sektöründe, pandeminin etkilerini azaltmak, üretim ve istihdamın korunmasını desteklemek için 10 milyar TL’lik destek paketini devreye alıyoruz. kefaleti ile kullandırılacak kredi paketi sektörümüze hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Giriş Tarihi: 16.10.2020 16:16 Son Güncelleme: 16.10.2020 16:24 ABONE OL
Son dakika | Bakan Albayrak: 10 milyar TL'lik destek paketini devreye alıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Türkiye Bankalar Birliği tarafından açıklanan 'Turizm Destek Paketi' ile ilgili sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.

Bakan Albayrak, "Bacasız sanayimiz turizm sektörünün yanındayız! Turizm sektöründe, pandeminin etkilerini azaltmak, üretim ve istihdamın korunmasını desteklemek için 10 milyar TL'lik destek paketini devreye alıyoruz. KGF kefaleti ile kullandırılacak kredi paketi sektörümüze hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Son dakika haberi: Yeni destek paketi duyuruldu: Dev miktarda kredi sağlanacak!

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Son dakika | Bakan Albayrak: 10 milyar TL'lik destek paketini devreye alıyoruz
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