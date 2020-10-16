Son dakika | Bakan Albayrak: 10 milyar TL'lik destek paketini devreye alıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Türkiye Bankalar Birliği tarafından açıklanan 'Turizm Destek Paketi' ile ilgili sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.
Bacasız sanayimiz turizm sektörünün yanındayız!— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 16, 2020
Turizm sektöründe, pandeminin etkilerini azaltmak, üretim ve istihdamın korunmasını desteklemek için 10 milyar TL'lik destek paketini devreye alıyoruz. KGF kefaleti ile kullandırılacak kredi paketi sektörümüze hayırlı uğurlu olsun. https://t.co/2tgnSUESCS
Bakan Albayrak, "Bacasız sanayimiz turizm sektörünün yanındayız! Turizm sektöründe, pandeminin etkilerini azaltmak, üretim ve istihdamın korunmasını desteklemek için 10 milyar TL'lik destek paketini devreye alıyoruz. KGF kefaleti ile kullandırılacak kredi paketi sektörümüze hayırlı uğurlu olsun." dedi.