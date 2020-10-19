ABD Temsilciler Meclisi Sözcüsü Pelosi: 'Teşvik paketinde ilerleme' için son günü Salı

ABD Temsilciler Meclisi Sözcüsü Nancy Pelosi, 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerinden önce mali teşvik paketi konusunda Beyaz Saray ile anlaşmaya varmada ilerleme sağlamak için son günü Salı olarak belirlerken, ABD Başkanı Donald Trump, masadaki tekliflerinin miktarını artırma önerisini yineledi.

ABD'de teşvik paketi seçim öncesi onaylanır mı?

Haftasonundaki heyecanlı gelişmeler yardım paketi konusundaki iyimserliği artırdı ve ABD endeks vadeli kontratlarını Asya seansında destekledi. Standard & Poor's 500 (S&P 500) endeks vadeli kontratları Tokyo seansında yüzde 0.4 yükseldi.

Pelosi seçimler öncesi anlaşmanın mümkün olabileceğini söylerken, ekibi, Cumartesi günü ilerleme sağlanması için verilen 48 saatlik sürenin ardından karışık sinyaller yolladı.

Pelosi'nin sözcüsü Drew Hammill, daha sonra yaptığı açıklamada, son tarihin Pazartesi değil, Salı günü sonu olduğunu söyledi. Pelosi, ABD'nin "This Week" programına yaptığı açıklamada, itilaflı konunun teşvik yasa tasarısında çözülmeden kalan "bazı kalemlerin tasarlanmasındaki" ifade tarzı olduğunu söyledi.

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