Gelişen piyasa ETF'lerine 4 ayın en güçlü girişi gerçekleşti

Yatırımcılar gelişen piyasa hisse senedi ve tahvillerine yatırım yapan Borsa yatırım fonlarına (ETF) geçen hafta giriş yaptı. Bu, EM fonlarına art arda yapılan üçüncü haftalık sermaye girişi oldu.

ABD'de işlem gören gelişen piyasa ETF'lerine 16 Ekim'de sona eren haftada 1.54 milyar dolar ile 5 Haziran'dan beri yaşanan en güçlü haftalık giriş oldu. Bir önceki hafta 1.3 milyar dolarlık giriş olmuştu. Bloomberg tarafından derlenen verilere göre bir önceki hafta 500.6 milyon dolarlık giriş olmuştu. Bu yılki toplam çıkış 12.8 milyar dolar seviyesine geriledi.

- Hisse senedi ETF'leri 1.03 milyar dolar arttı.

- Tahvil fonları 503.4 milyon dolar büyüdü.

- Fonların toplam varlıkları 259.4 milyar dolardan 260.3 milyar dolara çıktı.

- MSCI Gelişen Piyasalar Endeksi bir önceki haftaya kıyasla yüzde 0.1 artıda kapattı.

- En fazla giriş 811 milyon dolar ile Çin/Hong Kong fonlarına oldu.

- En fazla sermaye çıkışı 1.88 milyon dolar ile Tayland fonları kaydetti.

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