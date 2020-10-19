Gove 'AB ciddi ise' diyerek açıkladı: İngiltere'nin kapıları Brexit ticaret görüşmelerine açık

İngiltere Kabine Bakanı Michael Gove, İngiltere ile Avrupa Birliği'nin Brexit sonrası bir ticaret anlaşmasına varmaları için kapının hala açık olduğunu, ancak görüşmelerin yeniden başlayabilmesi için AB'nin yaklaşımını değiştirmesi ve ciddi oloduğunu göstermesi gerektiğini söyledi.

AB'nin aldığı kararlar ile müzakerelerde bugüne kadar sağlanan bazı ilerlemeleri israf ettiğini, çünkü AB'nin müzakereleri yoğunlaştırmaya veya detaylı bir hukuki metin üretmeye istekli davranmadığını savunan Gove, "AB'nin pozisyonunu değiştireceğini umuyoruz. Ancak pozisyonlarını değiştirmezler ile onlarla kesinlikle konuşmayız da demiyoruz" diye konuştu.

Anlaşmazlık yaşanan konularda çözüm için topum AB'nin sahasında olduğunu ifade eden Gove, "AB'nin yaklaşımında bir değişiklik görmemiz gerektiğini açıkça ortaya koyduk. Avrupa Birliği'nin bir anlaşmaya varmanın önemini takdir edip etmediğini göreceğiz" dedi.

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