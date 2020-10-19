JPMorgan beklentisi açıkladı: TCMB 200 bp faiz artırımına gidebilir

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Perşembe günü para politikası toplantısını gerçekleştirecek. Kurumlar bu toplantıdan çıkabilecek kararlara ilişkin beklenti ve değerlendirmelerini açıklamaya devam ediyorlar.

Tahminlerini açıklayan kurumlar arasına katılan JPMorgan, TCMB'nin bu toplantıda politika faizini 200 baz puan artırmasını ve temkinli bir dil kullanmasını bekliyor.

JP Morgan Türkiye Başekonomisti Yarkın Cebeci tarafından hazırlanan raporda banka, Eylül ayında alınan 200 baz puanlık faiz artırımı kararının, fiyat ve finansal istikrara yönelik riskleri kontrol altına almak için doğru yönde atılmış ancak yeterli olmayan bir adım olduğunu, ancak bu risklerin halen devam ettiğini ve güvenilirlik ve beklentilerdeki (enflasyon beklentilerinde süregelen kötüleşme, portföy çıkışları ve altına yönelik lokal talepte yansımasını bulduğu üzere) erozyon dikkate alındığında, faizlerin daha da artırılmasına ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

"EN AZ YÜZDE 2-3'LÜK POZİTİF REEL FAİZ SAĞLAMALI"

Reel faizlerin mevcut seviyesinin (hem gerçekleşen hem de beklenen bazda) tarihi anlamda düşük seviyelerde göründüğünü kaydeden JPMorgan, Türkiye'nin güvenilirliğini sürdürülebilir şekilde tekrar sağlayabilmesi, dolarizasyonu durdurması ve bir miktar sermaye akışı çekebilmesi için en az yüzde 2-3'lük pozitif reel faiz sağlaması gerektiğine dikkat çekti.

Banka, enflasyonun, tahmin ettikleri üzere, yüzde 11-13 seviyelerinde istikrarlı kalması durumunda, efektif fonlama faizinin en az yüzde 13-15 seviyelerine yükseltilmesi gerekeceğini ve politika faizini yüzde 12.25 ve üst bandı yüzde 15.25'e seviyelerine getirecek 200 baz puanlık bir artışın makul bir adım olduğunu belirtti.

Banka, bu artışın daha önce iki defada yapılmasını beklediklerini, ancak Türk Lirası üzerinde devam eden baskıdan dolayı, TCMB'nin bunu muhtemelen bu hafta bir defada yapacağını kaydetti ve piyasa reaksiyonuna bağlı olarak, önümüzdeki aylarda ilave faiz artışına ihtiyaç duyulması riski olabileceğine dikkat çekti.