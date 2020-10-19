Haberler Haberler Haberleri Uzman isim ‘O hisseler çok çok ucuz’ diyerek duyurdu: Borsa İstanbul 1400 seviyesine gidebilir!

Uzman isim ‘O hisseler çok çok ucuz’ diyerek duyurdu: 1400 seviyesine gidebilir!

Stratejist , 'da yayına katılarak 'un seyrini değerlendirdi. Karabulut, İstanbul'da normalleşme adımlarının BIST 30 hisselerine alım getirebileceğini ifade ederek, "Bu şirketlerde yabancı alımlarının artmasıyla birlikte endekste 1400 seviyelerine kadar bir yükseliş hareketi görülebilir" açıklamasını yaptı.

A PARA İNTERNET
Giriş Tarihi: 19.10.2020 12:47 Son Güncelleme: 19.10.2020 13:17 ABONE OL
Uzman isim ‘O hisseler çok çok ucuz’ diyerek duyurdu: Borsa İstanbul 1400 seviyesine gidebilir!

"'da kademeli yükseliş devam eder mi" sorusunu 'da yayına katılan Stratejist yanıtladı.

Uzman isim ‘O hisseler çok çok ucuz’ diyerek duyurdu: Borsa İstanbul 1400 seviyesine gidebilir!

"ÖZELLİKLE 1160 SEVİYESİ ÖNEMLİ DESTEK"

Teknik tarafta bir analiz yapılırken temel hikaye ile altının doldurulması gerektiğini ifade ederek sözlerine başlayan Karabulut, "Burada özellikle gördüğüm kadarıyla 1180 ve 1160 seviyeleri önemli destek noktaları. Özellikle 1160 seviyesini orta uzun vadede yatırımcıların önemle takip etmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Uzman isim ‘O hisseler çok çok ucuz’ diyerek duyurdu: Borsa İstanbul 1400 seviyesine gidebilir!

"BANKA HİSSELERİ ÇOK ÇOK UCUZ"

"Temel hikaye itibariyle bakıldığında endeks nerelere gidebilir" sorusunu değerlendiren uzman isim, "Bankacılık endeksine şirketler itibariyle baktığımız zaman oldukça ucuz noktalardalar. FK'larına defter değerlerine baktığımız zaman çok çok ucuz. Özellikle yurt dışındaki bizim coğrafyaya yakın ülkelerle karşılaştırdığımız noktada oldukça iskontolu işlemler gerçekleştiğini söylemem gerekiyor" dedi.

Uzman isim ‘O hisseler çok çok ucuz’ diyerek duyurdu: Borsa İstanbul 1400 seviyesine gidebilir!

"NORMALLEŞME BIST 30 HİSSELERİNE ALIM GETİREBİLİR"

'da şuanda gelinen 1190 seviyesine sanayi endeksiyle gelindiğini ifade ederek, "BIST 30 hisseleri haricindeki şirketlerde alımların olduğunu ve yerli yatırımcıların talep ettiği bir dönem görmüştük. Bundan sonraki süreçte özellikle normalleşmenin etkisiyle birlikte yani swap tarafındaki, döviz tarafındaki kısıtlamaların kaldırılması, ekonominin normalleşmesi, bankacılık tarafında aktif rasyonun indirilmesi BIST 30 endeksine alımları getirebilir diye düşünüyorum" dedi.

Uzman isim ‘O hisseler çok çok ucuz’ diyerek duyurdu: Borsa İstanbul 1400 seviyesine gidebilir!

"BORSA İSTANBUL'DA 1400 SEVİYESİNE KADAR YÜKSELİŞ GÖRÜLEBİLİR"

Bankalar ve holdinglerde alımların daha etkili olabileceği bir döneme şahit olunabileceğini belirten Karabulut, "Bu şirketlerde özellikle yabancı yatırımcıların artmasıyla birlikte endekste 1400 seviyelerine kadar bir yükseliş hareketi görülebilir. Ancak burada temkinli olunmalı. Pandemi dönemini yaşıyoruz. Herhangi bir olumsuz gelişme tekrardan 1160 seviyelerine kadar bir gevşeme hareketi sergilenmesine neden olabilir. Temkinli hareket etmek kaydıyla benim beklentim özellikle endeksteki hareketlerin biraz daha yukarı olacağı yönünde" dedi.

Uzman isim ‘O hisseler çok çok ucuz’ diyerek duyurdu: Borsa İstanbul 1400 seviyesine gidebilir!

İşte Stratejist Yeliz Karabulut'un A Para'daki o açıklamaları:

Stratejist Yeliz Karabulut: Borsa İstanbul'da 1400 seviyelerine kadar yükseliş görülebilir

Uzman isim ‘O hisseler çok çok ucuz’ diyerek duyurdu: Borsa İstanbul 1400 seviyesine gidebilir!

CANLI BORSA TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ...

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Uzman isim ‘O hisseler çok çok ucuz’ diyerek duyurdu: Borsa İstanbul 1400 seviyesine gidebilir!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA