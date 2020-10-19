Uzman isim ‘O hisseler çok çok ucuz’ diyerek duyurdu: Borsa İstanbul 1400 seviyesine gidebilir!

"Borsa İstanbul'da kademeli yükseliş devam eder mi" sorusunu A Para'da yayına katılan Stratejist Yeliz Karabulut yanıtladı.
"ÖZELLİKLE 1160 SEVİYESİ ÖNEMLİ DESTEK"
Teknik tarafta bir analiz yapılırken temel hikaye ile altının doldurulması gerektiğini ifade ederek sözlerine başlayan Karabulut, "Burada özellikle gördüğüm kadarıyla 1180 ve 1160 seviyeleri önemli destek noktaları. Özellikle 1160 seviyesini orta uzun vadede yatırımcıların önemle takip etmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.
"BANKA HİSSELERİ ÇOK ÇOK UCUZ"
"Temel hikaye itibariyle bakıldığında endeks nerelere gidebilir" sorusunu değerlendiren uzman isim, "Bankacılık endeksine şirketler itibariyle baktığımız zaman oldukça ucuz noktalardalar. FK'larına piyasa defter değerlerine baktığımız zaman çok çok ucuz. Özellikle yurt dışındaki bizim coğrafyaya yakın ülkelerle karşılaştırdığımız noktada oldukça iskontolu işlemler gerçekleştiğini söylemem gerekiyor" dedi.
"NORMALLEŞME BIST 30 HİSSELERİNE ALIM GETİREBİLİR"
Borsa İstanbul'da şuanda gelinen 1190 seviyesine sanayi endeksiyle gelindiğini ifade ederek, "BIST 30 hisseleri haricindeki şirketlerde alımların olduğunu ve yerli yatırımcıların talep ettiği bir dönem görmüştük. Bundan sonraki süreçte özellikle normalleşmenin etkisiyle birlikte yani swap tarafındaki, döviz tarafındaki kısıtlamaların kaldırılması, ekonominin normalleşmesi, bankacılık tarafında aktif rasyonun indirilmesi BIST 30 endeksine alımları getirebilir diye düşünüyorum" dedi.
"BORSA İSTANBUL'DA 1400 SEVİYESİNE KADAR YÜKSELİŞ GÖRÜLEBİLİR"
Bankalar ve holdinglerde alımların daha etkili olabileceği bir döneme şahit olunabileceğini belirten Karabulut, "Bu şirketlerde özellikle yabancı yatırımcıların artmasıyla birlikte endekste 1400 seviyelerine kadar bir yükseliş hareketi görülebilir. Ancak burada temkinli olunmalı. Pandemi dönemini yaşıyoruz. Herhangi bir olumsuz gelişme tekrardan 1160 seviyelerine kadar bir gevşeme hareketi sergilenmesine neden olabilir. Temkinli hareket etmek kaydıyla benim beklentim özellikle endeksteki hareketlerin biraz daha yukarı olacağı yönünde" dedi.
İşte Stratejist Yeliz Karabulut'un A Para'daki o açıklamaları:
Stratejist Yeliz Karabulut: Borsa İstanbul'da 1400 seviyelerine kadar yükseliş görülebilir