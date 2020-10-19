Uzman isim ‘O hisseler çok çok ucuz’ diyerek duyurdu: Borsa İstanbul 1400 seviyesine gidebilir!

"BORSA İSTANBUL'DA 1400 SEVİYESİNE KADAR YÜKSELİŞ GÖRÜLEBİLİR"

Bankalar ve holdinglerde alımların daha etkili olabileceği bir döneme şahit olunabileceğini belirten Karabulut, "Bu şirketlerde özellikle yabancı yatırımcıların artmasıyla birlikte endekste 1400 seviyelerine kadar bir yükseliş hareketi görülebilir. Ancak burada temkinli olunmalı. Pandemi dönemini yaşıyoruz. Herhangi bir olumsuz gelişme tekrardan 1160 seviyelerine kadar bir gevşeme hareketi sergilenmesine neden olabilir. Temkinli hareket etmek kaydıyla benim beklentim özellikle endeksteki hareketlerin biraz daha yukarı olacağı yönünde" dedi.