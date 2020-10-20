Avrupa Birliği'nin ilk “sosyal tahvillerine” rekor talep!

Avrupa Birliği'nin (AB) ilk sosyal tahvillerine 233 milyar euroyu aşan rekor seviyede talep geldiği belirtildi.

Konuya yakın kaynaklara göre bankalar yoluyla 10 yıl vadeli tahvil satışından 10 milyar euro bekleyen AB'nin sadece bu tahvillerine gelen 145 milyar euroluk talep dahi Avrupa'da yapılacak en yüksek satışı işaret ediyor. Ayrıca AB, 7 milyar euro tutarında 20 yıllık tahvil ihraç ediyor.

Söz konusu satış AAA kredi notuna sahip menkul kıymet yetersizliğinden dolayı yatırımcıların ilgisini çekerken, sürdürülebilir finansın en hızlı büyüyen parçası olan yeni güvenli varlık sosyal tahviller oluşturuyor.

Pandemiden toparlanma anlaşması çerçevesinde bloğun ilk ortak tahvil ihracı olacak satıştan doğacak gelir ile istihdam destek programının fonlanması planlanıyor.

Nordea Bank Abp. baş stratejisti Jan von Gerich, "Üç haneli bir talep bekliyordum ancak bu kadar yüksek olmasını beklemiyordum. Belli ki bu tahviller hevesle bekleniyordu ve bu ihraç şu an tahvillere yoğun talep olduğuna ilişkin tabloyu güçlendiriyor." dedi.

Sosyal tahviller toplum yararını gözeten projeleri fonlamayı hedefleyen borçlanma araçlarına deniyor. BNEF yeşil ve sürdürülebilir finans biriminin araştırma analisti Maia Godemer, raporunda, sosyal tahviller için "refah sistemlerinin pandemi dolayısıyla tecrübe ettiği şoklara karşı mükemmel finansal yanıt." dedi.

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