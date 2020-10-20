Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 20/10/2020

20 Ekim 2020 aracı kurumların raporlarına göre Borsa İstanbul'da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri belli oldu.
Karsan (KARSN, Sınırlı Pozitif): Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'nın 24.07.2020 tarihli "Mersin Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Çevre Dostu CNG Yakıtlı (Doğalgaz) 63 Adet 12 Metre (Solo) ve CNG Yakıtlı (Doğalgaz) 10 Adet 18 Metre (Körüklü) Otobüs Satın Alınma İşi ihalesi"ne en iyi teklifin Şirket tarafından verildiği duyurulmuştu. İlgili otobüslerin 2 yıl süre ile garanti, bakım onarım ve temizlik işlemlerinin de üstlenildiği ihale için ihale mercii tarafından sözleşme daveti dün itibarıyla Şirkete iletilmiş olup, sözleşme yasal süresi olan 10 gün içerisinde imzalanacaktır. Söz konusu ihale ile ilgili teslimatların partiler halinde 2021 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.
Ziraat Yatırım
Petkim (PETKM, Nötr): 09.10.2020 tarihinde, Şirket çıkarılmış sermayesinin 2.112.000.000 TL'den 2.534.400.000 TL'ye artırılmasına ve bunun için SPK'ya başvuruda bulunulmasına karar verildiği kamuya duyurulmuştu. Bu kapsamda SPK'ya gerekli başvuru gerçekleştirilmiştir.
Diğer yandan, Fitch Ratings Limited ("Fitch") Şirket'in uzun vadeli kredi ratingini 'B', görünümünü durağan olarak teyit etmiştir.
Ziraat Yatırım
Tüpraş (TUPRS, Nötr): Şirket'in, 1 yıllık dönem içerisinde ve 2 milyar TL tutarı aşmayacak şekilde 5 yıl vadeye kadar çeşitli vadelerde Türk Lirası cinsinden, yurt içinde tahvil ve/veya finansman bonosu ihracına; bu kapsamda SPK'ya ihraç belgesinin onaylanması talebiyle başvuru yapılmasına karar verilmiştir. Bu karar kapsamında, SPK'ya gerekli izin başvurusu dün yapılmıştır.
Ziraat Yatırım
Hub Girişim Sermayesi (HUBVC): Şirketin 15.10.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile; faaliyet konusu; her türlü bilgisayar yazılımının ithalatı, ihracatı ve dahili ticaretini yapmak, her türlü yazılımı yapmak, yaptırmak, program dizayn etmek, program geliştirmek, konu ile ilgili ihalelere katılmak, kiralamak, almak ve satmak, her türlü bilgisayar sistemleri, yazılım ve donanım destek ve danışmanlık hizmetlerini sağlamak, yazılım hizmetleri sunmak, dikey çözümler esas alınarak SAAS ürün elde etmek olan, İstanbul Ticaret Sicili'nde, Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün kabul etmesi halinde Workiom Teknoloji A.Ş. ("Workiom") unvanı veya başka bir unvan ile kurulacak olan anonim şirketin toplam 50bin TL nominal değerde olan esas sermayesinin % 5'ine sahip olacak şekilde kuruluş ile iştirak edilmesine karar verilmiştir.
Ziraat Yatırım
Martı GYO (MRGYO, Pozitif): Şirket çıkarılmış sermayesinin %200 bedelli olmak üzere 220mn TL nakit artırılarak 110mn TL'den 330mn TL'ye çıkarılmasına karar vermiştir.
Ziraat Yatırım