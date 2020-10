Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 20/10/2020

Hub Girişim Sermayesi (HUBVC): Şirketin 15.10.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile; faaliyet konusu; her türlü bilgisayar yazılımının ithalatı, ihracatı ve dahili ticaretini yapmak, her türlü yazılımı yapmak, yaptırmak, program dizayn etmek, program geliştirmek, konu ile ilgili ihalelere katılmak, kiralamak, almak ve satmak, her türlü bilgisayar sistemleri, yazılım ve donanım destek ve danışmanlık hizmetlerini sağlamak, yazılım hizmetleri sunmak, dikey çözümler esas alınarak SAAS ürün elde etmek olan, İstanbul Ticaret Sicili'nde, Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün kabul etmesi halinde Workiom Teknoloji A.Ş. ("Workiom") unvanı veya başka bir unvan ile kurulacak olan anonim şirketin toplam 50bin TL nominal değerde olan esas sermayesinin % 5'ine sahip olacak şekilde kuruluş ile iştirak edilmesine karar verilmiştir.

