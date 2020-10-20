Fed Başkan Yardımcısı Clarida'dan destek açıklaması: Fed üzerine düşeni yapmayı sürdürecek

Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida, ABD ekonomisini koronavirüs krizinin üstesinden gelebilmesi için ek maliye ve para politikası tedbirlerine ihtiyaç olduğunu ve Fed'in bu konuda üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini söyledi.

Ekonomik toparlanmanın önünde, yüksek işsizlik ve düşük enflasyonla ilişkili, daha gidilecek uzun bir yol olduğunu belirten Clarida, enflasyon yüzde 2 seviyesine ulaşana kadar faizin sıfır seviyesinde kalacağını ifade etti. Pandeminin ABD ekonomisini "çok derin" bir kuyuya attığını ve son dönemde sağlanan iyileşmelere rağmen görünümün "alışılmadık derecede belirsiz" olduğunu anlatan Clarida, "Faiz oranlarının artırılmasını takvim değil, ekonomik şartlar belirleyecek.

Eğer ekonomisi daha kısa sürede daha hızlı toparlanır ise bu daha erken faiz artırımı anlamına gelir. Eğer daha yavaş şekilde toparlanır ise, bu da faizleri daha sonra yükseltileceği anlamına gelir" diye konuştu.