Küresel borsalar yön arıyor! Veri ve virüs gelişmeleriyle işlemler karışık seyretti

Küresel düzeyde başlıca hisse senedi borsalarındaki endeksler, ekonomik veriler ve virüs gelişmeleriyle Salı günündeki işlemlerde karışık gelişti.

Küresel piyasalar teşvik paketine odaklandı

Kıta genelinde yeni Covid-19 vakalarının hızla artmasının etkisiyle Avrupa borsalarında endeksler yeni güne çoğunlukla düşüşlerle başladı. Aynı zamanda, Almanya istitastik bürosu Destatis de, ülke genelinde üretici fiyatlarının Eylül'de yüzde 0.1 düştüğünü açıkladı.



Diğer yandan, ABD borsalarında açılış öncesi işlemlerde, şirketlerin çeyreklik bazdaki gelirlerinin açıklanması öncesinde yükseldi.



ABD'de uzun süredir tartışılan yeni teşvik paketine ilişkin konuşan Demokrat Parti'nin Senato Lideri Chuck Schumer, Cumhuriyetçiler'in 500 milyar dolarlık paket önerisini "kabul edilemez" diye nitelendirdi.



Gelişmelerle, Japonya'da Nikkei 225 yüzde 0.54, Hong Kong'da Hang Seng de yüzde 0.06 düştü. Anakara Çin'de, Şangay Composite Endeksi yatay hareket ederken ve Shenzhen Composite Endeksi yüzde 0.32 yükseldi.



Güney Koreli Kospi yatay hareket ederken, Avustralya'nın S&P/ASX200 Endeksi yüzde 0.72 düşüşle kapandı.



Londra'da FTSE100 Endeksi açılış zilinde yüzde 0.16, Almanya'da DAX yüzde 0.28 ve Fransa'da CAC40 yüzde 0.20 düştü. Euro ve pound dolar karşısında sırasıyla 1.17688 ve 1.29389 düzeyinde yatay işlem gördü.



Dow Jones Industrial Average Endeksi yüzde 0.56, Nasdaq 100 yüzde 1.03 ve S&P 500 yüzde 0.80 yükseldi. Euro/dolar paritesi 1.17741 dolarda yatay hareket etti.

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