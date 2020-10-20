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Pelosi ile Mnuchin görüştü: Destek paketi konusunda farklılıklar azaldı

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin sözcüsü Drew Hammill, Pelosi ile ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin arasında yapılan telefon görüşmesinde yeni koronavirüs yardım paketi konusundaki farlılıkların azaltıldığını bildirdi.

Giriş Tarihi: 20.10.2020 08:48 Son Güncelleme: 20.10.2020 08:58 ABONE OL
Pelosi ile Mnuchin görüştü: Destek paketi konusunda farklılıklar azaldı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin sözcüsü Drew Hammill, Pelosi ile ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin arasında yapılan telefon görüşmesinde yeni koronavirüs yardım paketi konusundaki farlılıkların azaltıldığını bildirdi.

53 dakika sürdüğü ifade edilen telefon görüşmesinin ardından Twitter üzerinden açıklama yapan Hammill, Pelosi'nin bir yardım paketinin 3 Kasım seçiminden önce Kongre'den geçebilmesi için sunulması gereken nihai tarih olan Salı gecesine kadar bir yardım paketinin olup olmayacağı konusunda "netlik" sağlanacağına inandığını ifade etti.

Pelosi, MSNBC'ye dün gece yaptığı açıklamada da, "Yarının ne getireceğini göreceğiz. Bir şeyler yapmaya çalışacağız" diye konuştu. Beyaz Saray'ın 1.8 trilyon dolar büyüklüğündeki yeni yardım paketi teklifi, Demokratların bu ayın başlarında Temsilciler Meclisi'nden geçirdiğikleri 2,2 trilyon dolarlık yardım tasarısı ile aradaki farklılıkları daraltmış durumda.

ABD Temsilciler Meclisi Sözcüsü Pelosi: 'Teşvik paketinde ilerleme' için son günü Salı

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Pelosi ile Mnuchin görüştü: Destek paketi konusunda farklılıklar azaldı
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