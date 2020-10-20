Yabancı ilgisi artmaya başladı! 'Dünyada belirsizlik azaldıkça borsa öne çıkacak'

A Para'da 'Seans Öncesi' programına konuk olan Ekonomist Semra Demircioğlu yatırımcıların portföyleri konusunda dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Ekonomist Semra Demircioğlu: Dünya ekonomisindeki belirsizlik aralandıkça borsa tarafı öne çıkacak

"YAVAŞ YAVAŞ YABANCI YATIRIMCILARIN DA İLGİSİNİN ARTMAYA BAŞLADIĞINI GÖRÜYORUZ"

Herkesin kendine has bir risk algısı olduğunu ifade eden Demircioğlu, "Bir yatırım danışmanlığı alacaksanız önce sizi bir teste tabi tutuyorlar. Sizin yatırım konusunda okuryazarlığınız ne kadar yüksek risk algınız ne kadar yüksek diye. Risk ve getiri algısına bağlı olarak, portföy çeşitlendirmesinde yatırım danışmanlığı ya da tavsiyesi verebiliyoruz. Ama baktığımız zaman şu anda Türkiye ekonomisinin büyüyeceğini bekliyorsak, Borsa İstanbul'da pozitif etkileri bekliyorsak ki yavaş yavaş yabancı yatırımcıların da ilgisinin artmaya başladığını görüyoruz. Bir ülkenin ekonomisi büyüyecekse eğer doğal olarak da borsasınında ekonomiyi oluşturan şirketlerin Borsa İstanbul'da onlarında büyüyeceğini düşünürüz. Borsa tarafında son dönemlerde faiz kanalının geri çekilmesiyle birlikte girişlerinde arttığını gördük. Bu noktada tabi ki yatırımcıların kendilerinin de bildiği daha sağlam temel ve teknik analizi yapılmış yatırım danışmanlığı alarak hisse tavsiyeleri ile birlikte ben Borsa İstanbul'u öneriyorum" dedi.

"BELİRSİZLİK ARALANDIKÇA BORSA TARAFI ÖNE ÇIKACAK"

Piyasaların teşvik haberleriyle desteklendiğini ve borsaların yükseldiğinin görüldüğünü belirten Demircioğlu, "Önümüzdeki dönemde de dünya ekonomisindeki belirsizlik aralandıkça borsa tarafının bir miktar daha öne çıkacağını düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

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