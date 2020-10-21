Chicago Fed Başkanı Evans iyimserliğini korudu: Vaka artışı toparlanmayı yavaşlatmaz

Chicago Fed Başkanı Charles Evans, ABD'de COVID-19 vakalarında yaşanan artışın toparlanmayı çok fazla yavaşlatmayabileceğini söyledi. Evans, ABD'de işsizliğin 2021 yılı sonunda yüzde 5,5 seviyesine düşeceği konusunda "makul derecede iyimser" olmaya devam ettiğini de vurguladı.

Detroit'te konuşan Evans, "Edindiğimiz deneyimler çerçevesinde koronavirüs salgınında ikinci veya üçüncü dalganın negatif ekonomik sonuçları konusuna daha az ağırlık veriyorum. Toparlanmaya zarar vermesi için salgının gördüğümüzden daha kötü olması gerekli" dedi. Ancak Evans, Kongre ve Beyaz Saray'ın daha fazla yardım sağlanması konusunda başarısız olmaları durumunda ekonomi için görünümü düşürmek zorunda kalacağını belirtti.

Evans, Kongre'nin ve Beyaz Saray'ın 1 trilyon dolar büyüklüğünde bir teşvik paketi ortaya koyacaklarını tahmin ettiğini de vurguladı.

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