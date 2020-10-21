Çin yuanı dolar karşısında 2018'den bu yana en güçlü seviyeye geldi

Döviz traderları Çin'in güçlü yuan karşısındaki sabrını test ediyor. Offshore yuan yetkililerin çabalarına rağmen yükselişini sürdürüyor.

Çin Merkez Bankası'nın (PBOC) günlük referans kuru analistlerin beklediğinden daha zayıf belirlemesine rağmen yuan, Çarşamba günkü işlemlerde yüzde 0.4 yükselişle dolar karşısında Temmuz 2018'den bu yana en güçlü seviyeye geldi.

Çin dışında işlem gören ve hareketleri günlük fiksing ile sınırlı olmayan yuan, Çin dışındaki traderların beklentilerinin daha da yukarı yönlü olduğunu işaret ediyor. Offshore paritenin bir yıldan bu yana onshore pariteden güçlü olduğu en uzun dönem kaydedildi.

Deutsche Bank AG stratejistleri de, Demokratların ABD'de Kasım başında yapılacak başkanlık seçimini kazanması durumunda yuanın yükselmesini bekleyen uzmanlar arasına katıldı.

Offshore yuan paritesi 6.6278'e kadar gerilemesinin ardından TSİ 09.45'te 6.6322'den işlem gördü. Onshore yuan paritesi ise 6.6435 seviyesinden kapattı.

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