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Başkanı Lagarde: Koronavirüs krizine karşı destekleyici politika devam edecek

Avrupa Merkez Bankası Başkanı , Banka'nın devam eden koronavirüs krizine yanıt olarak destekleyici, genişlemeci politikasını devam ettireceğini söyledi.

Giriş Tarihi: 21.10.2020 09:38 Son Güncelleme: 21.10.2020 09:41 ABONE OL
ECB Başkanı Lagarde: Koronavirüs krizine karşı destekleyici politika devam edecek

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Banka'nın devam eden koronavirüs krizine yanıt olarak destekleyici, genişlemeci politikasını devam ettireceğini söyledi.

Paris'te düzenlenen bir konferansta konuşan Lagarde, "Kriz hali hazırda ekonomilerimizi dönüştürüyor ve büyümemizi daha yeşil, daha zeki ve daha dijital yapmayı seçebiliriz. ECB, bu hareketi desteklemeye kararlı ve biz, destekleyici bir para politikası geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Lagarde ayrıca, ECB'nin 1,35 triyon euro büyüklüğündeki varlık alım prorgamı PEPP'in şu ana kadar 590 milyar euroluk bölümünün kullanıldığındı ve PEPP'in uzun vadeli faiz oranlarının düşürülmesine yardım etmekte olduğunu ifade etti.

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ECB Başkanı Lagarde: Koronavirüs krizine karşı destekleyici politika devam edecek
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