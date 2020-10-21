Fitch Ratings: 2020 'Sukuk' hacimleri koronavirüs gerilimine dirençli

Fitch Ratings, koronavirüs salgınından kaynaklı benzeri görülmemiş gerilime rağmen 2020 yılının tamamında sukuk ihraç hacminini 2019 ile benzer seviyede olmasını beklediğini bildirdi.

Piyasa koşulları daha da toparlandıkça sukuk arzının fonlama ihtiyaçlarındaki artışa paralel şekilde artması bekleniyor. Sukuk ihraç hacmine en büyük katkı sağlayanların ülkeler olmaya devam etmesini bekleyen Fitch, "Koronavirüs salgını ile ilişkili bozulmalar ve düşük petrol fiyatlar, artan bütçe açıkları ve yüksek borçlanma ihtiyaçları ile karşı karşıya kalınmasına yol açıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Körfez İşbirliği Konseyi bölgesi, Malezya, Pakistan ve Türkiye'nin 18 aydan daha uun vadeli susuk ihracının 2020 3'ncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 14,2 düşüşle 10,5 milyar dolar olduğunu belirten Fitch, 2020 3'ncü çeyrek sonuç itibariyle toplam susuk hacminin 116,2 milyar dolara ulaştığına da dikkat çekti.

Fed Başkan Yardımcısı Clarida'dan destek açıklaması: Fed üzerine düşeni yapmayı sürdürecek

JPMorgan beklentisi açıkladı: TCMB 200 bp faiz artırımına gidebilir