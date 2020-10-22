Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 22/10/2020

22 Ekim 2020 aracı kurumların raporlarına göre Borsa İstanbul'da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri belli oldu.
Alkim Kimya (ALKIM, Nötr): Şirketin Çayırhan Sodyum Sülfat Tesislerinde yapılacak olan yeni kapasite artış yatırımı için 24 Ağustos 2020 tarihinde yapılan ÇED başvurusu 15 Ekim 2020'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kabul edilmiştir.
Ziraat Yatırım
Ford Otosan (FROTO, Nötr):Basın-yayın organlarında, Ford Motor Companyile Volkswagen AG tarafından ortak ticari araç üretiminin Kocaeli, Türkiye'de gerçekleştirileceği yönünde bazı haberler çıkmıştır.Konu hakkında Ford Motor Company ve Volkswagen AG arasında 2018 yılından bu yanadevam eden iş birliği planları kapsamında 1 tonluk orta ticari araç ortak üretim lokasyonuna ilişkin görüşmelerin halen devam ettiği bilinmektedir. Aynı zamanda, söz konusu yatırım projesi hakkında Ford Otosan ile Ford Motor Company arasında da görüşmeler devam etmekte olup, henüz konuya ilişkin olarak somut bir karar alınmamıştır.Bu kapsamda haberde yatırım hakkında yer verilen detay bilgiler degerçeği yansıtmamakta olup, görüşmelerin sonuçlanarak konuyla ilgili yönetim kurulu kararı alınması halinde gerekli açıklamalar yapılacaktır.
Ziraat Yatırım
Torunlar GYO (TRGYO, Sınırlı Pozitif): Mall of İstanbul bünyesinde yer alan Hilton Mall of İstanbul 21.10.2020 itibarıyla misafirlerini ağırlamaya başlamıştır. Hilton Mall of İstanbul'da 14'ü süit olmak üzere 175 oda bulunmaktadır. Otel, 1.410 kişi kapasiteli kongre merkezi ve balo salonu ile büyüklükleri 45 m2 ile 360 m2 arasında değişen 13 adet toplantı salonuna sahiptir. Hilton Mall of İstanbul, Torunlar GYO'nun %100 iştiraki olan TRN Otel İşletmeciliği tarafından franchise anlaşması modeli ile işletilecektir. Pandeminin etkisinin azalması ile birlikte 2021 yılı için %65 doluluk ile yaklaşık 60 milyon TL'lik ciro hedeflenmektedir.
Ziraat Yatırım
Turkcell (TCELL, Sınırlı Pozitif):Turkcell hissedarları şirketin yönetim kontrolünün Türkiye Varlık Fonu'na(TVF) geçmesini sağlayacak ana sözleşme değişikliklerinionayladı.Böylece Turkcell'in kurucu ortaklarının hisselerini TVF'yedevretmesi için gereken koşullar da tamamlanmış oldu.Genel kurulda şirketin yönetim kurulu üye sayısını yediden 9'a çıkaran, TVF'nin hisselerinin bir bölümüne imtiyaz verenve böylece yönetim kontrolünü TVF'ye geçmesine imkan veren kararkabul edildi.Turkcell hissedarları ayrıca 2019 kârından 811,6mn TL, yani hisse başına 0,37 lira brüt temettü dağıtılmasınıonayladı. TVF Haziran ayında Turkcell'in kontrol payını almak için şirketinhissedarlarıyla anlaşmıştı. Turkcell'in kurucu ortaklarından Telia veÇukurova Holding paylarını TVF'ye satmalarıyla 2 büyük ortakTVF ve Rus milyarder MikhailFridman'ın yatırım aracı LetterOneolacak.
Ziraat Yatırım
Beyaz Eşya: TÜRKBESD BaşkanıCan Diçer, "Pandemiile birlikte evde geçirilen zaman beyazeşyaya olan ilgiyi artırdı. Özellikle Türkiye'de satışlarımızçok olumlu bir seyir izliyor. Eylül ayında altı ana üründesatışlarımızda geçen yıl aynı döneme göre %21 artış söz konusu"dedi ve ekledi:"İhracatımız 2019 Eylül ayının %2 üzerinde gerçekleşti.Yılın ilk 9 ayına baktığımızda ise COVID-19'un yurtdışındaki ana pazarımız olan Avrupa'yı ciddi şekilde etkilemesinedeniyle ihracatta %6 daralma meydana geldi. İhracattakidaralmayı, ekonomide alınan önlemler ve Türk tüketicisininbizlere güveni sayesinde iç satışlarımızla dengeledik." 6 ana ürün bazındakiiç satışlar Eylül'de %21 artışla 689bin adet civarıgerçekleşirken, Ocak-Eylül döneminde ise %14 artışla 6mn oldu.Pandemi etkisiyle Nisan ve Mayıs'ta daralan iç satışlarHaziran itibarıyla yeniden yükseliş trendine girmişti.Sektör ihracatı ise Eylül'de %2 artışla 2,23mn adet,Ocak-Eylül döneminde ise %6 düşüşle 14,9mn adet olarakgerçekleşti.Özellikle batı Avrupa'da pandemi sürecinde daralanekonomiler nedeniyle beyaz eşya pazarının da geçmiş aylardadaraldığını belirten Dinçer, Eylül ayı ile birlikte ise Avrupagenelinde pozitif bir trend gözlendiğini söyledi.Ancak Brexit süreci nedeniyle sektörün İngiltere'yeihracatının olumsuz etkilenme riski bulunduğuna dikkat çekenDinçer, "Ülkemiz ile Birleşik Krallık arasında halen görüşmelerisüren Serbest Ticaret Anlaşması'nın bir an öncesonuçlandırılması önem taşıyor. Eğer gümrük vergisi ödenmesi sözkonusu olursa İngiltere'ye ihracatımız düşecektir" dedi. (Kaynak: Reuters)
Resmi Gazete: Bir malın ithalatında yürürlükte bulunan önlemler, korunma önleminin süresi ile sınırlı olmak kaydıyla, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu kararı ve ilgili bakanlık onayıyla kısmen veya tamamen askıya alınabilecek. İthalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında kararda değişiklik yapılmasına dair Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Doğtaş Kelebek Mobilya (DGKLB): Şirket, 269.069.767 TL olan çıkarılmış sermayenin 80.930.233 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, %30,08 oranında artırılarak 350.000.000 TL'ye yükseltilmesin karar verildiğini duyurmuştur.
Ziraat Yatırım
Global Yatırım Holding (GLYHO): Global Yatırım Holding'inliman iştiraki Global Ports Holding Antalya limanınıişletme hakkını 140mn USD karşılığında Katarlı QTerminalsWLL'ye satmak için anlaştı. Global Ports Holding tarafından Londra borsasına yapılanaçıklamada satış geliri ile şirketin Kasım 2021'de geriödeyeceği 250mn USD'likeurobondun bir kısmının finanseedileceği belirtildi.Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri'nin (Port Akdeniz)Antalya limanını Ağustos 2028'e kadar işletme hakkı bulunuyordu.
Ziraat Yatırım