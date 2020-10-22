Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 22/10/2020

Beyaz Eşya: TÜRKBESD BaşkanıCan Diçer, "Pandemiile birlikte evde geçirilen zaman beyazeşyaya olan ilgiyi artırdı. Özellikle Türkiye'de satışlarımızçok olumlu bir seyir izliyor. Eylül ayında altı ana üründesatışlarımızda geçen yıl aynı döneme göre %21 artış söz konusu"dedi ve ekledi:"İhracatımız 2019 Eylül ayının %2 üzerinde gerçekleşti.Yılın ilk 9 ayına baktığımızda ise COVID-19'un yurtdışındaki ana pazarımız olan Avrupa'yı ciddi şekilde etkilemesinedeniyle ihracatta %6 daralma meydana geldi. İhracattakidaralmayı, ekonomide alınan önlemler ve Türk tüketicisininbizlere güveni sayesinde iç satışlarımızla dengeledik." 6 ana ürün bazındakiiç satışlar Eylül'de %21 artışla 689bin adet civarıgerçekleşirken, Ocak-Eylül döneminde ise %14 artışla 6mn oldu.Pandemi etkisiyle Nisan ve Mayıs'ta daralan iç satışlarHaziran itibarıyla yeniden yükseliş trendine girmişti.Sektör ihracatı ise Eylül'de %2 artışla 2,23mn adet,Ocak-Eylül döneminde ise %6 düşüşle 14,9mn adet olarakgerçekleşti.Özellikle batı Avrupa'da pandemi sürecinde daralanekonomiler nedeniyle beyaz eşya pazarının da geçmiş aylardadaraldığını belirten Dinçer, Eylül ayı ile birlikte ise Avrupagenelinde pozitif bir trend gözlendiğini söyledi.Ancak Brexit süreci nedeniyle sektörün İngiltere'yeihracatının olumsuz etkilenme riski bulunduğuna dikkat çekenDinçer, "Ülkemiz ile Birleşik Krallık arasında halen görüşmelerisüren Serbest Ticaret Anlaşması'nın bir an öncesonuçlandırılması önem taşıyor. Eğer gümrük vergisi ödenmesi sözkonusu olursa İngiltere'ye ihracatımız düşecektir" dedi. (Kaynak: Reuters)

